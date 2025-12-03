Az Nvidia sem mindenható - Itt az első rés a pajzson

Mire esik?
Először is le kell szögezni, hogy a Google-sztori egy olyan pillanatban érkezett, amikor az Nvidia árfolyama eleve sebezhető volt. Az AI-részvények túlértékeltségével kapcsolatos diskurzus hónapok óta visszafogja a hozamokat, nagynevű befektetők és más piaci szereplők figyelmeztetnek AI-lufira, a nagy rali után a befektetők már a minden várakozást felülmúló harmadik negyedéves gyorsjelentésre is profitot realizáltak, és a technikai kép is egyre gyengébb lett.
Ezek után jött a The Information értesülése: a Meta több milliárd dollár értékben bérelhet és később vásárolhat Google-féle TPU-kat, amelyekkel részben kiválthatná az Nvidia GPU-ira épülő infrastruktúrát. A hírre a piac rögtön elkezdte újraárazni az Nvidia „AI-király” narratíváját, a részvény egy nap alatt 7 százalékot is zuhant, jelenleg pedig mintegy 15 százalékkal van lejjebb a történelmi csúcsához képest.
A hangulatot rontotta, hogy a kínai szabályozó állítólag megtiltotta a ByteDance-nek a legújabb Nvidia-chipek használatát, ami újabb emlékeztető volt arra, mennyire sérülékeny a vállalat a geopolitikai kockázatokra. Emellett a befektetők fejében még élénken él a januári DeepSeek-pánik, amikor egy hatékonyabb, de jóval kevesebb számítási kapacitást igénylő kínai modell hírére napok alatt százmilliárdok tűntek el az Nvidia piaci értékéből – majd később kiderült, hogy a keresletre ez egyelőre alig hat.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább.
December 1-17. között féláron adunk 2 havi Signature PRO előfizetést! Használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben, és élvezd a prémium elemzéseket, hírleveleket, kedvezményes konferenciajegyeket és online klubokat! Siess, mert a 2 havi akciós előfizetést csak december 17-ig tudod aktiválni, ne maradj le, részletek ITT!
További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés