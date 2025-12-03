Az Nvidia sem mindenható - Itt az első rés a pajzson

Az elmúlt bő egy évben az Nvidia az AI-őrület szimbóluma lett: a részvény árfolyama többszöröződött, a cég a világ legértékesebb vállalatává vált, majd szép lassan elkezdett romlani a szentiment a részvény körül, múlt héten pedig megérkezett egy fontos hír: a piac arról beszél, hogy a Meta a jövőben a Google saját fejlesztésű TPU-ira is támaszkodna, és ezzel megtörheti az Nvidia kvázi-monopóliumát az AI-adatközpontokban. A papír az elmúlt napokban érdemi korrekciót szenvedett el, a befektetőkben pedig felmerülhet a kérdés: mennyire komoly ez a repedés az Nvidia sokáig sebezhetetlennek tűnő pajzsán?

Mire esik?

Először is le kell szögezni, hogy a Google-sztori egy olyan pillanatban érkezett, amikor az Nvidia árfolyama eleve sebezhető volt. Az AI-részvények túlértékeltségével kapcsolatos diskurzus hónapok óta visszafogja a hozamokat, nagynevű befektetők és más piaci szereplők figyelmeztetnek AI-lufira, a nagy rali után a befektetők már a minden várakozást felülmúló harmadik negyedéves gyorsjelentésre is profitot realizáltak, és a technikai kép is egyre gyengébb lett.

Ezek után jött a The Information értesülése: a Meta több milliárd dollár értékben bérelhet és később vásárolhat Google-féle TPU-kat, amelyekkel részben kiválthatná az Nvidia GPU-ira épülő infrastruktúrát. A hírre a piac rögtön elkezdte újraárazni az Nvidia „AI-király” narratíváját, a részvény egy nap alatt 7 százalékot is zuhant, jelenleg pedig mintegy 15 százalékkal van lejjebb a történelmi csúcsához képest.

A hangulatot rontotta, hogy a kínai szabályozó állítólag megtiltotta a ByteDance-nek a legújabb Nvidia-chipek használatát, ami újabb emlékeztető volt arra, mennyire sérülékeny a vállalat a geopolitikai kockázatokra. Emellett a befektetők fejében még élénken él a januári DeepSeek-pánik, amikor egy hatékonyabb, de jóval kevesebb számítási kapacitást igénylő kínai modell hírére napok alatt százmilliárdok tűntek el az Nvidia piaci értékéből – majd később kiderült, hogy a keresletre ez egyelőre alig hat.