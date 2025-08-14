  • Megjelenítés
Nagy újdonság jön az állampapíroknál, megszólalt az Államkincstár
Bank

Nagy újdonság jön az állampapíroknál, megszólalt az Államkincstár

Portfolio
Új funkcióval bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: mostantól qvik fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek a WebKincstárban és a MobilKincstárban - közölte a Magyar Államkincstár (MÁK). A payment piac legforróbb trendjeiről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!
Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az új, azonnali fizetési megoldás lehetővé teszi, hogy

a befektetők néhány másodperc alatt, közvetlenül bankszámlájukról teljesítsék a tranzakciót.

A qvik fizetés a WebKincstáron, valamint a MobilKincstáron kezdeményezett állampapír-vásárlási tranzakció során a „Bankkártya”, valamint a „Pénzszámla és Bankkártya” fizetési mód kiválasztását követő fizetési felületen keresztül érhető el. A banki alkalmazás megnyitásával vagy QR-kód beolvasásával az ügyfelek biztonságosan és azonnal indíthatják el a befizetést.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy változás a lakossági állampapíroknál, megszólalt az Államkincstár

A Magyar Államkincstár közölte: jelenleg a Kincstár online értékesítési csatornáit 650 ezer ügyfél használja, a számlanyitások 60%-a online történik, míg a befektetési tranzakciók 80%-át a WebKincstár és a MobilKincstár felületein hajtják végre az ügyfelek.

A Kincstárban már közel 1,1 millióan vezetnek értékpapírszámlát, amelyeken a megtakarítások értéke idén közel 600 milliárd forinttal nőtt és megközelíti a 9 ezer milliárd forintot - közölte a MÁK.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy változás jöhet a kibercsalásoknál, a kormány nyitott az MNB javaslatára

Kiderült, mennyi pénzt nyúltak le a magyarok bankszámláiról

Orbán Viktor alkotmányba foglalhatja a készpénzhasználatot - Mekkora felfordulás jöhet ettől?

Itt a nagy bejelentés: új ingyenes fizetés élesedik a magyar boltokban

Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Róka László

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-2166130587-agrárium-földműves-gazdálkodás-mezőgazdaság-növénytermesztés-por-szántóföld-talajművelés-termőföld-traktor
Bank
Kettészakad az agrármezőny, az erősek még erősebbé válnak
Pénzcentrum
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility