Nagy újdonság jön az állampapíroknál, megszólalt az Államkincstár

Az új, azonnali fizetési megoldás lehetővé teszi, hogy

a befektetők néhány másodperc alatt, közvetlenül bankszámlájukról teljesítsék a tranzakciót.

A qvik fizetés a WebKincstáron, valamint a MobilKincstáron kezdeményezett állampapír-vásárlási tranzakció során a „Bankkártya”, valamint a „Pénzszámla és Bankkártya” fizetési mód kiválasztását követő fizetési felületen keresztül érhető el. A banki alkalmazás megnyitásával vagy QR-kód beolvasásával az ügyfelek biztonságosan és azonnal indíthatják el a befizetést.

A Magyar Államkincstár közölte: jelenleg a Kincstár online értékesítési csatornáit 650 ezer ügyfél használja, a számlanyitások 60%-a online történik, míg a befektetési tranzakciók 80%-át a WebKincstár és a MobilKincstár felületein hajtják végre az ügyfelek.

A Kincstárban már közel 1,1 millióan vezetnek értékpapírszámlát, amelyeken a megtakarítások értéke idén közel 600 milliárd forinttal nőtt és megközelíti a 9 ezer milliárd forintot - közölte a MÁK.

