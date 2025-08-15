Bejelentették: útmutatót kapnak a bankok a 3%-os Otthon Start Program egységes alkalmazásához

A Bankszövetség képviselőivel folytatott pénteki egyeztetésen sikerült tisztázni a még nyitott kérdéseket az Otthon Start Program részleteiről a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteki tájékoztatása szerint.

Panyi Miklós Facebook-bejegyzésében azt írta: fontos, hogy

minden, a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatos szabály értelmezése egységes legyen,



mivel ez is szükséges ahhoz, hogy szeptember elején sikeresen indulhasson a program, a hiteligénylés gördülékeny legyen.

Ugyanis 2025. szeptember 1-jétől igényelhető a legfeljebb 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel a bankoknál új otthon megvásárlására vagy építésére, méghozzá házasságra és gyermekvállalásra vonatkozó elvárás nélkül. Ebben a cikkünkben részletesen bemutatjuk a programot - várható törlesztőrészletek, feltételek és egyéb részletek egy helyen:

Az államtitkár azt is közölte, hogy az elmúlt hetekben a kormányzati és banki szakértők közötti intenzív egyeztetés keretében

több kérdést tisztáztak, és értelmezési útmutató készült a bankok számára.



Panyi Miklós hangsúlyozta: a kormányzati szervek mindenben támogatni fogják a hiteligénylési folyamatot a hitel folyósításának gyorsítása és az ügyfélélmény növelése érdekében.

A bankok készülnek, nagy versenyre számítunk, szeptember elsején indulunk

- zárta bejegyzését az államtitkár.

A hitelprogram legfőbb elemeit táblázatos formában is összefoglaltuk:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

