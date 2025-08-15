  • Megjelenítés
Bejelentették: útmutatót kapnak a bankok a 3%-os Otthon Start Program egységes alkalmazásához
Bank

Bejelentették: útmutatót kapnak a bankok a 3%-os Otthon Start Program egységes alkalmazásához

Portfolio
A Bankszövetség képviselőivel folytatott pénteki egyeztetésen sikerült tisztázni a még nyitott kérdéseket az Otthon Start Program részleteiről a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteki tájékoztatása szerint.

Panyi Miklós Facebook-bejegyzésében azt írta: fontos, hogy

minden, a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatos szabály értelmezése egységes legyen,

mivel ez is szükséges ahhoz, hogy szeptember elején sikeresen indulhasson a program, a hiteligénylés gördülékeny legyen.

Ugyanis 2025. szeptember 1-jétől igényelhető a legfeljebb 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel a bankoknál új otthon megvásárlására vagy építésére, méghozzá házasságra és gyermekvállalásra vonatkozó elvárás nélkül. Ebben a cikkünkben részletesen bemutatjuk a programot - várható törlesztőrészletek, feltételek és egyéb részletek egy helyen:

Kapcsolódó cikkünk

Otthon Start Program 2025: a 3%-os lakáshitel feltételei, részletei, tudnivalói egy helyen

Az államtitkár azt is közölte, hogy az elmúlt hetekben a kormányzati és banki szakértők közötti intenzív egyeztetés keretében

több kérdést tisztáztak, és értelmezési útmutató készült a bankok számára.

Panyi Miklós hangsúlyozta: a kormányzati szervek mindenben támogatni fogják a hiteligénylési folyamatot a hitel folyósításának gyorsítása és az ügyfélélmény növelése érdekében.

A bankok készülnek, nagy versenyre számítunk, szeptember elsején indulunk

- zárta bejegyzését az államtitkár.

A hitelprogram legfőbb elemeit táblázatos formában is összefoglaltuk:

otthon-start-1-768141
Kapcsolódó cikkünk

Otthon Start Program: ma tárgyal a kormány a Bankszövetséggel

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-2215389361-építészet-épület-felújítás-ingatlan-lakás-lakóépület-lakotelep-panel-város
Portfolio signature
8%-os piaci hitelkamattal számol a kormány, amikor az Otthon Start előnyét szemlélteti
Pénzcentrum
Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility