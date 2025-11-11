Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
Ennek fényében csak átmeneti fegyverszünettel ér fel Trump és Hszi vámalkuja? Mi áll a két szuperhatalom közti globális versenyfutás hátterében, és min áll vagy bukik, hogy melyikük nyeri meg a 21. századot? Mennyire vehető komolyan Peking állítólagos ígérete, miszerint amíg Trump ül a Fehér Házban, nem támadják meg Tajvant? A Portfolio külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight legújabb adásában ezeket a kérdéseket elemeztük szakértő vendégünkkel, dr. Matura Tamással, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével.
A Global Insight kéthetente jelentkezik többek közt a Youtube, a Spotify és az Apple Podcast felületein, illetve természetesen hallgatható és nézhető a beágyazott lejátszókon keresztül is.
Tartalomjegyzék
- Demokrata diadal az Egyesült Államokban (1:59)
- Hollandiában letaszították Geert Wilderst a trónjáról (3:06)
- Orbán–Trump-csúcs a Fehér Házban (3:50)
- Amerikai beavatkozás Nigériában? (4:10)
- Kereskedelmi paktum Peking és Washington között (5:13)
- Kína kinyitotta a kaput, a Nyugat elaludt (7:23)
- Kétpárti egyet (nem) értés Washingtonban (10:55)
- Tűzszünet a vámháborúban: rövid és hosszú távú célok (12:47)
- Ritkaföldfémek – de nem az a baj velük, hogy ritkák (20:04)
- Trump és a rettegett tajvani háború árnya (30:28)
- Trónok harca a Kínai Kommunista Pártban (37:19)
- Rivális szuperhatalmak, de hasonló a gond mindkettőben (39:48)
A Global Insight következő adásával november 25-én érkezünk.
