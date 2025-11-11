Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?

A Global Insight kéthetente jelentkezik többek közt a Youtube, a Spotify és az Apple Podcast felületein, illetve természetesen hallgatható és nézhető a beágyazott lejátszókon keresztül is.

Tartalomjegyzék

Demokrata diadal az Egyesült Államokban (1:59)

Hollandiában letaszították Geert Wilderst a trónjáról (3:06)

Orbán–Trump-csúcs a Fehér Házban (3:50)

Amerikai beavatkozás Nigériában? (4:10)

Kereskedelmi paktum Peking és Washington között (5:13)

Kína kinyitotta a kaput, a Nyugat elaludt (7:23)

Kétpárti egyet (nem) értés Washingtonban (10:55)

Tűzszünet a vámháborúban: rövid és hosszú távú célok (12:47)

Ritkaföldfémek – de nem az a baj velük, hogy ritkák (20:04)

Trump és a rettegett tajvani háború árnya (30:28)

Trónok harca a Kínai Kommunista Pártban (37:19)

Rivális szuperhatalmak, de hasonló a gond mindkettőben (39:48)

