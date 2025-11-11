  • Megjelenítés
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?

Október végén újabb fordulópontjához érkezett Donald Trump vámháborúja: az amerikai elnök kereskedelmi és gazdasági megállapodásra jutott Hszi Csin-ping kínai vezetővel. A Dél-Koreában nyélbe ütött alkut a Fehér Ház közleménye történelminek nevezte, Trump maga pedig egy tízes skálán 12-re értékelte. Dióhéjban az egyezség: az Egyesült Államok 10 százalékponttal, 47 százalékra csökkenti a Kínával szembeni vámjait, míg Peking cserébe legalább részlegesen felfüggeszti a techipar számára elengedhetetlen ritkaföldfémekre kirótt exporttilalmát, és folytatja az amerikai szójabab millió tonnás nagyságrendű felvásárlását. Az írásban nem szentesített megállapodás ugyanakkor csak egy évre szól.

Ennek fényében csak átmeneti fegyverszünettel ér fel Trump és Hszi vámalkuja? Mi áll a két szuperhatalom közti globális versenyfutás hátterében, és min áll vagy bukik, hogy melyikük nyeri meg a 21. századot? Mennyire vehető komolyan Peking állítólagos ígérete, miszerint amíg Trump ül a Fehér Házban, nem támadják meg Tajvant? A Portfolio külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight legújabb adásában ezeket a kérdéseket elemeztük szakértő vendégünkkel, dr. Matura Tamással, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével.

A Global Insight kéthetente jelentkezik többek közt a Youtube, a Spotify és az Apple Podcast felületein, illetve természetesen hallgatható és nézhető a beágyazott lejátszókon keresztül is.

  • Demokrata diadal az Egyesült Államokban (1:59)
  • Orbán–Trump-csúcs a Fehér Házban (3:50)
  • Kereskedelmi paktum Peking és Washington között (5:13)
  • Kétpárti egyet (nem) értés Washingtonban (10:55)
  • Tűzszünet a vámháborúban: rövid és hosszú távú célok (12:47)
  • Ritkaföldfémek – de nem az a baj velük, hogy ritkák (20:04)
  • Trump és a rettegett tajvani háború árnya (30:28)
  • Trónok harca a Kínai Kommunista Pártban (37:19)
  • Rivális szuperhatalmak, de hasonló a gond mindkettőben (39:48)

A Global Insight következő adásával november 25-én érkezünk.

Addig is iratkozz fel a Portfolio YouTube-csatornájára és kövess be minket a közösségi médiában, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein, hogy biztosan ne maradj le a legközelebbi műsorunkról!

