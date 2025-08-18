Jelentős felvásárlást pipálhat ki az UniCredit Magyarország szomszédjában

Lezárult az UniCredit Bank és az Alpha Bank Romania fúziója - írta az economedia.ro az UniCredit Bank közleménye alapján.

A fúzió eredményeként erősebb és a jövő szempontjából jobban pozicionált bankká váltunk

- nyilatkozta Mihaela Lupu, az UniCredit Bank SA vezérigazgatója. Az ügylet révén az UniCredit Bank romániai fiókjainak száma mintegy 300-ra, az alkalmazottaké pedig 4800 fölé nőtt.

A pénzintézetnek az aktívumok alapján számolt piaci részesedése 11 százalék, a hitelállományt tekintve pedig 13 százalék.

Az UniCredit Bank az UniCredit Csoport része, többségi tulajdonosa a milánói székhelyű UniCredit S.p.A. Az UniCredit S.p.A. tavaly vásárolta meg a görög Alpha Bank Romania részvényeinek 90,1 százalékát az Alpha International Holdings S.M.S.A.-tól az UniCredit Bank 9,9 százalékos részvénycsomagjáért és mintegy 255 millió euróért (100,893 milliárd forint).

