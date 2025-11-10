  • Megjelenítés
Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brother-re!
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről

Portfolio
Megjelent a Portfolio Checklist legfrissebb adása. Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt Washingtonban. A találkozón számos, a magyar gazdaságot érintő döntés született. A Portfolio stúdiójában ma délután ezeket élőben elemeztük, a mai Checklistben pedig - rendhagyó módon - ennek a délutáni élőnek a vágott verzióját hallgathatjátok.

A Trump-Orbán csúcs fejleményeirő Madár Istvánt, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjét és Kabát Krisztiánt a Portfolio energetikai elemzőjét kérdezte Orosz Márton a Portfolio Studios főszerkesztője. 

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Milyen gazdasági hatásai lehetnek a washingtoni útnak? Madár Istvánt kérdeztük − (00:58)
  • Energetikai kérdések és válaszok a Trump-Orbán találkozó után − (24:52)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

