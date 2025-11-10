Itt a jelzés: a profik szerint közel 90 százalékkal többet ér ez a részvény

Az elmúlt időszak húzónevei a fáradtság jeleit mutatják a tőzsdéken: esett az Nvidia, a kriptók is nyomás alatt, ráadásul az idei év nagy sztárjának számító arany is gyengébb napokat teljesített önmagához képest. A rekordhosszú amerikai kormányzati leállás azonban végre véget érhet, ezzel pedig több új, izgalmas, nagy hozammal kecsegtető lehetőség is adódik a piacokon. A Goldman Sachs részvényei most egy olyan részvényt mutattak, amely közel 90 százalékkal érhet többet. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Jó hírt kaptak a befektetők, ugyanis a modern amerikai történelemben eddig leghosszabb leállása új fordulóponthoz érkezett. A Szenátus vasárnap este 60-40 arányban elfogadott egy eljárási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy megszavazzák a leállás feloldásához szükséges finanszírozási csomagot.

A leállás tehát végre véget érhet, a piacok pedig máris pattannak a hírre.

Ebben a környzetben sok a jó lehetőség, a Goldman Sachs most egy olyan részvényer hívta fel a figyelmet, amely közel 90 százalékkal ér többet.