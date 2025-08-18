Már igényelhető a diákhitel, van 9 százalékos és kamatmentes változata is

Már igényelhető a diákhitel, amely a felsőoktatási tanulmányok finanszírozásához nyújt segítséget. Az újonnan felvett, szabad felhasználású Diákhitel1 kamata 8,99%, a kötött felhasználású Diákhitel2-é pedig 0%.

A konstrukció bevezetése óta a különböző diákhitel-megoldások már több, mint félmillió fiatal diplomához jutását segítették – hívta fel a figyelmet közleményében a Diákhitel Központ.

A szabad felhasználású Diákhitel1 esetében havonta maximum 150 ezer forint igényelhető, amelyet igény szerint havonta vagy tanulmányi félévenként egy összegben is lehet kérni. Ez a termék a tanulmányok során felmerülő költségek finanszírozásában nyújt segítséget, hiszen szabadon költhető bármire, amire a hallgatónak szüksége van. A Diákhitel1 kamata az év második felében 8,99%, a kormány döntésének köszönhetően a tavaly év végéig felvett szabad felhasználású diákhiteleket azonban továbbra is „kamatstop” védi, így ezekre 7,99%-os kamatteher vonatkozik ebben az időszakban is

A kötött felhasználású Diákhitel2-t továbbra is kamatmentesen igényelhetik a hallgatók. Ez a konstrukció kizárólag tanulmányi önköltségre fordítható, a felvehető összeg maximuma pedig az adott képzési költség összegéhez igazodik. Az igénylés után a hallgatónak elég jeleznie az intézménye felé, hogy Diákhitel2-ből fedezi önköltségét, amelyet a Diákhitel Központ közvetlenül az intézménynek utal.

A diákhitel igénylési folyamata egyszerű,

hiszen lehetőség van arra is, hogy elektronikus aláírással kössenek szerződést, nincs szükség személyes jelenlétre és papír alapú dokumentumok benyújtására sem. Az elektronikus ügyintézéshez elegendő az Ügyfélkapu+ hozzáférés, illetve az igénylés NEPTUN rendszeren keresztül történő indítása. Az e-szerződés mellett továbbra is ugyanúgy lehetőség van a személyes ügyintézésre.

A Diákhitel1 és a Diákhitel2 törlesztését is csak a tanulmányok befejezését követő negyedik hónapban kell megkezdeni kötelezően, a törlesztőrészlet mértéke pedig a jövőbeni keresethez igazodik. A diákhitelek azonban bármikor ingyenesen elő- és végtörleszthetők.

Számos családtámogatási kedvezmény is könnyíti a diákhitelek visszafizetését. Amennyiben a hitelfelvételt követően megszületik a második gyermek, akkor az édesanya diákhitelének felét, a harmadik gyermek születését követően pedig a teljes diákhitel-tartozást elengedi a Diákhitel Központ. Emellett, ha egy 30 év alatti édesanyának az egyetemi tanulmányai alatt vagy a befejezést követően két éven belül megszületik az első gyermeke, akkor a teljes fennálló tartozása elengedésre kerül.

