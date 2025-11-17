  • Megjelenítés
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Podcast

Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?

Portfolio
Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy jogerőre emelte a Kúria a Terézvárosi Önkormányzat Airbnb-rendeletét. A döntés a főváros több kerületének is mintaként szolgálhat. Vendégünk volt Gulyás Veronika, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője. A műsor második felében arról volt szó, hogy 2026-ban akár meg is triplázódhat a bankok és pénzügyi szolgáltatók által fizetett extraprofitadó. Palkó Istvánnal, a Portfolio Pénzügy rovatának vezető elemzőjével áttekintettük az adóemelés lehetséges hatásait.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Airbnb-rendelet – (01:22)
  • Extraprofitadó – (10:04)
  • Makronaptár – (25:34)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Itt a 14. havi nyugdíj törvényjavaslata, van benne egy furcsa meglepetés is!
Orbán Viktor: 11 pontban állapodtunk meg - Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility