Otthon Start: 3% alatti kamattal versenyezhetnek az ügyfelekért a bankok
Gőzerővel készülnek a bankok az Otthon Start lakáshitel szeptember 1-jei elindítására, a Bankmonitor szerint két-három bank a 3%-os kamat alá is bemehet, hogy piacot szerezzen versenytársaitól.

A Bankmonitor azzal számol, a 3%-os kölcsön hatására az eddigihez képest nagyjából

másfélszer annyi lakáshitelt vehetnek fel a magyarok.

Az összehasonlító portál honlapján megjelent alábbi táblázat alapján már tudni lehet, melyik bank milyen minimális összeggel és futamidővel fogja kínálni a terméket.

Sándorfi Balázs, a cég ügyvezetője az RTL Híradójának elmondta: rendkívül fontos lesz a banki versenyben, hogy ki mekkora volument tud a termékből megszerezni, ezért arra számítanak, hogy

szeptemberben már két vagy három banknál megjelenhet 3% alatti ajánlat is, így 2,5% és 3% közötti zónában lehet a piacon a kamat.

Szerinte lehet olyan bank, amely általános jelleggel minden ügyfélének kínálhatja a terméket 2,8%-os kamattal. A prémium ügyfelekért zajlik a legnagyobb verseny, ami nettó 700-800 ezer fölötti havi jövedelmet jelent.

A 3,0%-os kamat mellett 237 ezer, a 2,8%-os kamat mellett 232 ezer, a 2,5%-os kamat mellett 224 ezer forint a havi törlesztőrészlet 25 éves futamidő esetén, ekkora eltérésnek valóban lehet ügyfélcsalogató hatása.

