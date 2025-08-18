Vállalati hitelek és ESG: nagy könnyítést kaptak a cégek

Bár július 1-től a minimum ESG-kérdéssorra vonatkozó elvárásban egyre több adatot, információt kell begyűjteni a bankoknak a minimum 500 millió forint vállalati hitelt felvevő ügyfeleiktől, az adatszolgáltatásban érintett vállalatok köre jóval szűkebb lesz, az EU Omnibusz rendeletének megváltozását követve ugyanis az MNB is jelentősen szűkíti az adatszolgáltatásba bevont cégek körét - hívta fel a figyelmet a K&H Bank.

Portfolio Future of Finance 2025 A vállalati ESG is terítékre kerül a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciáján, érdemes regisztrálni a szakmai rendezvényre!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ajánlása értelmében a pénzintézeteknek egyre részletesebb ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) adatokat kell bekérniük a vállalati ügyfelektől, amennyiben azok 500 millió forintot meghaladó hitelt vesznek fel. Ez azt jelenti, hogy a bankok a fenntarthatósági szempontok mentén is értékelni fogják a vállalatok működését.

Az EU úgynevezett Omnibusz rendeletének megváltozását követve az MNB is jelentősen szűkíti az adatszolgáltatásba bevont cégek körét.

Mi változik?

Az Omnibusz-rendelettel összhangban az MNB is módosította a kérdőív kitöltésére kötelezettek körét. Így július 1-től csak azok a vállalatoknak kell az ESG-kérdőívre válaszolni, amelyek maguk is ESG-beszámolóra vagy a számviteli törvényben szabályozott fenntarthatósági jelentés közzétételére kötelezettek és már el is készítették a beszámolójukat. Ez azt jelenti, hogy jellemzően nem kell a vállalatoknak előbb ESG-kérdőívet kitölteniük hitelfelvételkor, mint ahogy elkészült volna saját fenntarthatósági vagy ESG-beszámolójuk.

A bankok által végzett ESG-adatgyűjtés azt jelenti, hogy a nagyobb vállalatoknak egyre részletesebb információkat kell szolgáltatniuk tevékenységük fenntarthatóságáról. Akik előre felkészülnek, és rendelkeznek világos ESG-stratégiával, előnybe kerülhetnek a hitelkérelmek során, de fontos leszögezni, hogy a bevezetendő kérdéssor adatgyűjtési céllal készül, ez nem jelenti azt, hogy a kérelmező elesik a hiteltől.

„Úgy kalkulálunk, hogy a júliustól megvalósuló kötelező adminisztratív adatgyűjtés köre nagyjából tizedére esik.

A módosítás előtt nagyjából ezer-kétezer magyar céggel számoltunk, amelyek a rendelet hatálya alá eshetnek, most viszont úgy látjuk, hogy e kör száz-kétszáz vállalatot jelenthet.

Kiemelendő, hogy a kérdőív adatgyűjtési céllal készült, nincsenek rossz válaszok, egyelőre adminisztratív feladatként merül fel a cégek számára” – hangsúlyozta Suba Levente, a K&H fenntarthatósági vezetője.

A legfontosabb kérdéskörök változatlanok

A kérdéssor alapján az ESG-értékelés több fő területre terjed ki, ezek közé tartoznak a cégméretre, tevékenységi körre, kibocsátásokra, fenntarthatósági stratégiára, energiahatékonyságra és társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó kérdések.

A vállalat statisztikai létszáma, az árbevétel, a mérlegfőösszeg, vagy a fő tevékenységi kör megadása rutinfeladat volt és marad is egy hitelkérelemnél.

A környezeti fenntarthatóság egyik legfontosabb része az energiafelhasználás és az üvegházhatású gázok kibocsátása, itt olyan kérdésekre kell számítani, hogy milyen energiaforrásokat használ a vállalat vagy van-e energiahatékonysági terve vagy beruházása.

A vállalatoknak választ kell adniuk arra is, hogy milyen fenntarthatósági stratégiát követnek, azaz készítenek-e ESG-beszámolót vagy rendelkeznek-e karbonsemlegességi tervvel.

Nemcsak a környezetvédelmi, hanem a társadalmi hatások is számítanak, a kérdőívben szerepelnek olyan kérdések is, hogy milyen arányban dolgoznak nők a vállalatnál, és van-e esélyegyenlőségi politikája? A kérdőív kitér a cég által nyújtott képzési és fejlesztési lehetőségekre, és a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági programokra is - hívta fel a figyelmet a K&H.

Az MNB kérdéssora itt tölthető le.

Portfolio Future of Finance 2025 A vállalati ESG is terítékre kerül a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciáján, érdemes regisztrálni a szakmai rendezvényre!

Címlapkép forrása: Portfolio