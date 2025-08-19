Lehullott egy fej, távoznia kell az alapítónak a népszerű fintech éléről

A befektetői nyomás eredményre vezetett: Valentin Stalf, a berlini székhelyű N26 neobank társalapítója és társvezérigazgatója hamarosan visszavonul az operatív irányítástól, és egy átmeneti időszak után a felügyelőbizottságban folytatja munkáját.
Maximilian Tayenthal, a másik társalapító és társ-vezérigazgató a pozíciójában marad, de tervben van mind az igazgatótanács, mind a felügyelőbizottság bővítése. "Feltételezem, hogy az igazgatótanács a belátható jövőben tovább erősödik", nyilatkozta Stalf a Handelsblattnak. "Emellett megfontolás tárgyát képezi, hogy több banki szakértőt vonjunk be a felügyelőbizottságba."
Az utóbbi időben több kulcsfontosságú befektető is Stalf és Tayenthal leváltását sürgette, akik együtt még mindig a vállalat 20 százalékát birtokolják.
A döntés fő oka a BaFin pénzügyi felügyelet ismételt kritikája volt a neobank és annak két alapítója felé. A fintech különleges ellenőrzése során a felügyelők számos hiányosságot tártak fel, és bennfentesek szerint fontolgatják írásbeli figyelmeztetés kiadását Stalf és Tayenthal számára.
"Az elmúlt években sokat fektettünk a folyamatainkba és a jobb csalásmegelőzésbe", mondta Stalf, hangsúlyozva, hogy az N26 nagyon komolyan veszi a szabályozó hatóság minden megállapítását vagy útmutatását.
Stalf nem azonnal távozik pozíciójából, ezenkívül az új pozíciója elfoglalása előtt egy átmeneti időszak következik, amelynek pontos időtartamát még nem határozták meg. Az igazgatótanácsot várhatóan megerősítik, decemberben új kockázatkezelési igazgató kezdi meg munkáját.
A vállalat üzleti eredményei kapcsán Stalf elmondta, hogy tavaly mintegy 40 százalékkal, több mint félmilliárd euróra növelték bevételeiket, és a cég most már nyereséges. 2025 júliusa a vállalat történetének egyik legsikeresebb hónapja volt az ügyfélszerzés, a bevételek és a nyereség szempontjából.
Stalf, aki Tayenthalhoz hasonlóan körülbelül 10 százalékos részesedéssel rendelkezik az N26-ban, megtartja részvényeit és meghatározó részvényesként is szorosan kötődik majd a vállalathoz. Véleménye szerint a következő 2-5 évben reális lehet egy tőzsdei bevezetés.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
