  • Megjelenítés
Lehullott egy fej, távoznia kell az alapítónak a népszerű fintech éléről
Bank

Lehullott egy fej, távoznia kell az alapítónak a népszerű fintech éléről

Portfolio
Valentin Stalf, az N26 társalapítója és társvezérigazgatója saját döntése alapján lemond operatív vezetői pozíciójáról, és a felügyelőbizottságba távozik, miután a német pénzügyi felügyelet (BaFin) ismét hiányosságokat talált a neobanknál. Stalf a Handelsblatt által készített interjúban osztott meg információkat a döntés hátteréről. A bankok és a fintech támadók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!
Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A befektetői nyomás eredményre vezetett: Valentin Stalf, a berlini székhelyű N26 neobank társalapítója és társvezérigazgatója hamarosan visszavonul az operatív irányítástól, és egy átmeneti időszak után a felügyelőbizottságban folytatja munkáját.

Maximilian Tayenthal, a másik társalapító és társ-vezérigazgató a pozíciójában marad, de tervben van mind az igazgatótanács, mind a felügyelőbizottság bővítése. "Feltételezem, hogy az igazgatótanács a belátható jövőben tovább erősödik", nyilatkozta Stalf a Handelsblattnak. "Emellett megfontolás tárgyát képezi, hogy több banki szakértőt vonjunk be a felügyelőbizottságba."

Az utóbbi időben több kulcsfontosságú befektető is Stalf és Tayenthal leváltását sürgette, akik együtt még mindig a vállalat 20 százalékát birtokolják.

Kapcsolódó cikkünk

Érik a puccs az egyik európai sztárfintechnél, kiakadtak a befektetők

A döntés fő oka a BaFin pénzügyi felügyelet ismételt kritikája volt a neobank és annak két alapítója felé. A fintech különleges ellenőrzése során a felügyelők számos hiányosságot tártak fel, és bennfentesek szerint fontolgatják írásbeli figyelmeztetés kiadását Stalf és Tayenthal számára.

"Az elmúlt években sokat fektettünk a folyamatainkba és a jobb csalásmegelőzésbe", mondta Stalf, hangsúlyozva, hogy az N26 nagyon komolyan veszi a szabályozó hatóság minden megállapítását vagy útmutatását.

Stalf nem azonnal távozik pozíciójából, ezenkívül az új pozíciója elfoglalása előtt egy átmeneti időszak következik, amelynek pontos időtartamát még nem határozták meg. Az igazgatótanácsot várhatóan megerősítik, decemberben új kockázatkezelési igazgató kezdi meg munkáját.

A vállalat üzleti eredményei kapcsán Stalf elmondta, hogy tavaly mintegy 40 százalékkal, több mint félmilliárd euróra növelték bevételeiket, és a cég most már nyereséges. 2025 júliusa a vállalat történetének egyik legsikeresebb hónapja volt az ügyfélszerzés, a bevételek és a nyereség szempontjából.

Stalf, aki Tayenthalhoz hasonlóan körülbelül 10 százalékos részesedéssel rendelkezik az N26-ban, megtartja részvényeit és meghatározó részvényesként is szorosan kötődik majd a vállalathoz. Véleménye szerint a következő 2-5 évben reális lehet egy tőzsdei bevezetés.

Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Mindenkinél gyorsabban nő a Revolut-gyilkos fintech, és ez nem tetszik a hatóságoknak

100 millió dollárt raktak a befektetők az N26-ba

Már 3,5 milliárd dollárt ér az N26

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Raiffeisen 2
Bank
Majdnem 50 milliárdos nyereségnél jár idén a magyar Raiffeisen
Pénzcentrum
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility