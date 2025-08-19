Majdnem 50 milliárdos nyereségnél jár idén a magyar Raiffeisen

45,9 milliárd forintos adózás utáni nyereséggel zárta 2024 első félévét a magyar Raiffeisen, ami 11%-kal marad el az egy évvel korábbitól, elsősorban a nettó kamatbevételek csökkenése miatt, ugyanakkor viszonylag magas, 20,7%-os tőkearányos megtérülést jelent.

Közzétette első féléves jelentését a magyar Raiffeisen Bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján, ez alapján

a nettó kamatbevétel 13,18%-kal esett vissza az első félévben, ez a csökkenő forintpiaci hozamkörnyezetnek tudható be, illetve annak, hogy a gazdasági fedezeti kapcsolatba sorolható FX swapok eredményének kamatkomponense 2025-től kamatként kerül kimutatásra a korábbi kereskedési eredmény helyett,

a jutalékbevételek jelentősen javultak az előző év eredményéhez képest – köszönhetően a fizetési szolgáltatásokon elért és a befektetési alapkezelési díjbevétel emelkedésének,

a csoport működési költségeinek növekedését elsősorban a magas inflációs környezet által indukált bér- és dologi költségek emelkedése indokolta,

2025 első felében 2,409 milliárd forinttal alacsonyabb kockázati költséget mutatott ki a bank az előző évhez viszonyítva,

a csoport adófizetési kötelezettsége 2025-ben 486 millió Ft-tal emelkedett az előző évihez képest, ez elsősorban a magasabb árbevétel és adózás előtti eredmény miatti jelentősebb iparűzési és társasági adóhoz köthető.

a bankcsoport költségeinek növekedési üteme meghaladta a bevételekét, így a költség/bevétel mutató értéke némileg emelkedett 2025-ben (32,61%). A tőkearányos nyereség 20,70%-ra esett vissza az első félévben.

A mérlegfőösszeg 4,05%-os (187 milliárd Ft) növekedést mutatott 2025 első félévben,

a bank piaci részesedése a 2024. év végi 5,86%-ról 6,04%-ra emelkedett.

Az utóbbi évek kiemelkedő állományi növekedése a 2023-ban látott megtorpanás után folytatódott 2025 folyamán mind az ügyfélforrásoknál, mind az ügyféleszközöknél. A csoport hitel/betét mutatója emelkedett az évvégi 60,57%-ról 61,54%-ra, köszönhetően az ügyféleszközök 5,01%-os bővülésének, szavatoló tőkéje pedig csekély mértékben (0,45%-kal) emelkedett az első félévben. A csoport tőkeellátottsága továbbra is stabil, a tőkemegfelelési mutató értéke 21,82%-ra csökkent.

