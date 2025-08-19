Most kiderül, melyek a legolcsóbb bankszámlacsomagok! - A tiéd köztük van?

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A lakosság összesen évente akár több tízmilliárd forintot is megtakaríthatna a megfelelő számlacsomag megválasztásával és a szolgáltatások körültekintő, költségekre is figyelő használatával. Az összes fizetett díjat figyelembe véve jelentős, akár tízszeres, több tízezer forintos különbségek is vannak az azonos fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek pénzforgalmi költségei között. A lakossági pénzforgalmi bevételek 51 százaléka közvetlenül a tranzakciókhoz kapcsolódik, ezért a gyakoribb használattal és a nagyobb tranzakciós értékkel az ügyfelek költségei automatikusan, banki díjemelés nélkül is emelkednek.

Forrás: MNB

Az ügyfelek jelentős része jelenleg még drága számlacsomagot használ, azonban a számlacsomagok költségeit tartalmazó új MNB publikáció alapján megállapítható, hogy minden ügyfélcsoportban elérhető már évi néhány ezer forintos költséggel használható teljes értékű számlacsomag, ami minden lényeges szolgáltatást tartalmaz. Sokan azonban az átláthatatlan banki árazási struktúra és a bonyolult tájékozódás miatt nincsenek tisztában a fizetett díjakkal, illetve a jelentős különbségekkel a számlacsomagok költségei között

A magyar lakossági pénzforgalmi költségek nemzetközi összehasonlításban is magasak, ráadásul

a hazai bankok az előző években rendszeresen és nagymértékben emelték sok számlacsomag díjait.

Mindezek hatására a hazai pénzforgalmi költségek árszintjének emelkedése folyamatosan és jelentősen meghaladta a szomszédos országokét. A díjak emelkedése növeli a különbségeket a számlacsomagokért és bankkártyákért fizetett díjakban, így a fizetési szokásokhoz jól illeszkedő számlacsomag kiválasztásával még többet lehet spórolni.

Forrás: Eurostat, MNB számítások

Az új publikációban a számlacsomagok éves pénzforgalmi költségei a Bankszámlaválasztó kalkulátorban is megjelenő és folyamatosan aktualizált legjellemzőbb 7 ügyfélcsoportra vonatkozóan kerülnek kiszámításra. Ezek alapján mindenki megtalálhatja a fizetési szokásaihoz legközelebb álló profilt és a hozzá választható legolcsóbb számlacsomagokat. Amennyiben a tájékozódni vágyó ügyfél nem ismer magára egyik csoportban sem a fizetési szokások vagy más paraméterek alapján, akkor lehetősége van teljesen személyre szabott lekérdezésre is az MNB Bankszámlaválasztó oldalán. A publikáció tartalmazza az adott ügyféltípus számára elérhető összes forgalmazott számlacsomagot azok éves költségével együtt, költség szerint növekvő sorrendben. Ezek alapján mindenki össze tudja hasonlítani a saját számlacsomagját és a fizetett díjait az összes többi számlacsomag díjaival. Így az ügyfelek a jellemző fizetési szokások szerinti megbontásban több mint 60 számlacsomag közül választhatnak. Emellett a publikáció bemutatja a figyelembe vett fizetési szokásokat, ami alapján mindenki beazonosíthatja a saját szokásaihoz legközelebb álló ügyféltípust, a 20 legolcsóbb számlacsomag jellemző költségeit, illetve néhány hasznos tanácsot a költségek csökkentésére.

A banki folyószámlával rendelkező lakossági ügyfelek január 31-ig kapták meg egyéni éves díjkimutatásukat hitelintézetüktől. A díjkimutatás tartalmazza a bankszámlához kapcsolódó igénybe vett szolgáltatásokat, tranzakciókat és azok díjait, így azok alapján megismerhetik az ügyfelek saját éves költségeiket. Ezeket pedig összehasonlíthatják az MNB által publikált számlaköltség adatokkal.

Minden ügyféltípus esetén már a legolcsóbb 20 számlacsomag költségében is évi többezer forintos különbségek vannak, így a drágább csomagokról olcsóbbra váltva akár évi több tízezer forintot is meg lehet takarítani. A legtöbb ügyféltípus esetében látható, hogy elérhető éves szinten alig néhány ezer forintért, vagy akár ingyenesen is számlacsomag. Ezen felül az MNB és a Bankszövetség megállapodása szerint a bankok ingyenessé tették az alapszámlát mindaddig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban 4 százalék alá nem mérséklődik. Ugyan az alapszámla választása sokak számára jelentős megtakarítást jelenthet, fontos figyelembe venni, hogy annak ingyenessége a jövőben megszűnhet, illetve vannak olyan kapcsolódó szolgáltatások, amikért továbbra is fizetni kell. Ilyen például az SMS szolgáltatás, aminek évi akár több ezer forintos költsége is lehet. A legolcsóbb 20 számlacsomagot figyelembe véve a legnagyobb megtakarítást a vegyes fizetési szokásokkal rendelkezők és nyugdíjas ügyfelek érhetik el, esetükben a 15-20 ezer forintot is elérheti a megspórolható összeg. Fontos azonban, hogy ha nem csak a legolcsóbb 20 számlacsomagot vizsgáljuk, ennél is jelentősebbek lehetnek a különbségek, ezért érdemes mindenkinek a saját költségeit összehasonlítani a tételesen megjelenített listában szereplő adatokkal, valamint a saját számlacsomagját megkeresni a listában. Amennyiben a saját költség meghaladja a 20. számla díját, vagy a számlacsomag nincs benne az első 20 csomagban, akkor érdemes a számlacsomagváltáson elgondolkodni, hiszen jó eséllyel akár bankon belül is található jóval kedvezőbb ajánlat.

Forrás: MNB

Egy vegyes fizetési szokásokkal rendelkező ügyfélnek, havi 350 ezer forint körüli jóváírás esetén, havi 150 ezer forint készpénzfelvétel, egy darab 20 ezer forintos átutalás, egy darab 15 ezer forintos csoportos beszedés, valamint kártyás vásárlás, mobilbank és SMS szolgáltatás igénybevételével már évi 2220 forintos (alig több, mint havi 180 forint) banki költséggel elérhető számlacsomag. Ezzel szemben, ha ugyanez az ügyfél a sorrendben huszadik számlacsomagot választja, közel 10-szer ekkora költséget, 21 ezer forintot fizet. Bankon belüli számlacsomagváltással pedig több mint 18 ezer forint takarítható meg átlagosan. Látható, hogy nem csak a bankok között, hanem a bankokon belül is jelentős eltérések vannak a számlacsomagok költségei között, így bankon belüli számlacsomagváltással is lehetséges érdemben csökkenti a költségeket, egyes esetekben akár évi több tízezer forinttal is.

Forrás: MNB

A számlacsomagok díjait tartalmazó részletes táblázatok elérhetőek a Számlacsomagok költségei oldalon. Az előzőekben részletesen bemutatott ügyféltípusokon kívül itt megtalálhatók és könnyen összehasonlíthatók a pályakezdő, számlájukat minimálisan használó, készpénzhasználó és prémium ügyféltípusokra vonatkozó számlacsomagok éves költségei is. Fontos, hogy egyes számlacsomagok esetében adott feltételek teljesülésekor kedvezményes díjakat kaphatnak az ügyfelek, például megfelelő összegű havi jóváírás, megtakarítási állomány, adott számú vagy összegű kártyás, vagy átutalásos fizetés esetében. A táblázatokban az elérhető kedvezményeket figyelembe vettük, azonban lehetnek egyéb olyan kedvezmények, amelyek további feltételek teljesítése (például biztosítás kötése vagy hitel felvétele) esetén érhetőek el. Bankkártyák esetében az első éves díj/kibocsátási díj került feltüntetésre, azonban több bank esetében is előfordulhat, hogy a második vagy harmadik éves díj ennél magasabb, erről érdemes szintén tájékozódni a Bankszámlaválasztó programban, vagy a bankok honlapján. Néhány számlacsomag a neve ellenére több ügyfélcsoport számára is elérhető, erről szintén érdemes a Bankszámlaválasztó programban tájékozódni. Az eredmények a bankok által a Bankszámlaválasztó programba beküldött adatokon alapszanak, így a számítások eredményei előállíthatóak a Bankszámlaválasztó alkalmazásból.

A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség megállapodása öt intézkedéssel erősíti a tájékoztatást és csökkenti egyes lakossági pénzügyi szolgáltatások díját:



1. A bankok ingyenessé teszik az alapszámlát mindaddig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban a jegybanki toleranciasáv felső határa (4 százalék) alá nem süllyed.

2. A bankok értesítik azokat az ügyfeleket, akik a jelenleginél kedvezőbb számlacsomagot is választhatnának.

3. Az új publikáció részletes felvilágosítást ad a bankok számlacsomagjainak éves költségéről, így a már meglévő számlacsomag is összehasonlíthatóvá válik más, kedvezményesebb konstrukcióval.

4. A jegybank és a Bankszövetség megállapodott arról is, hogy a pénzintézetek a jegybanki díjcsomag-kalkulátorral segítik a legkedvezőbb számlacsomag kiválasztását honlapjukon.

5. A gyorsabb számlaváltás érdekében a régi számlát ezután online is felmondhatják az ügyfelek.

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images