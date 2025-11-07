Mi az a Tisza-bet? Tényleg ez a forint titokzatos támasza?

Továbbra is a magas kamatkülönbözet a forint elsőszámú hajtóműve, ami miatt akár még tovább is erősödhet a magyar deviza. Nem meglepő, hogy a parlamenti választások közeledtével a lehetséges eredmény is mozgatja a befektetők fantáziáját, ezt azonban néhányan talán hajlamosak túlmisztifikálni, holott valójában ez is be van árazva ebbe a kamatkülönbözetbe, illetve annak megítélésébe.

Nagyot megy idén a forint

2025 első tíz hónapja a forint erősödéséről szól, és erre már nemcsak itthon, hanem a világon is egyre inkább felkapják a fejüket. Az év eleje óta az euróval szemben 6,2%-kal, a dollárral szemben pedig 15,8%-kal erősödött a forint, az euró-forint jegyzés az utóbbi napokban másfél éves mélypontra esett.

Ezzel a teljesítménnyel a forint a teljes feltörekvő piac egyik legjobban teljesítő devizája, a dollárral szemben csak az orosz rubel tudott nagyobbat erősödni. A forintban jegyzett államkötvényeken pedig már több mint 20%-os profitot értek el a befektetők.

Az elmúlt hónapokban több elemzésben beszámoltunk arról, hogy elsősorban a kamatkülönbözet felelős a forint erősödéséért. A 6,5%-os magyar alapkamat ugyanis nemcsak Európában, de a világon is az egyik legmagasabb, és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa elkötelezett az óvatos és türelmes monetáris politika mellett.