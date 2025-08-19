Zöld lámpát kapott a felvásárlás, új tulajdonosa lehet a Generali bankjának

A Mediobanca megkapta az Európai Központi Bank jóváhagyását a Banca Generali megvásárlására, ezzel Olaszország második legnagyobb vagyonkezelőjének létrehozására - írja a Reuters.

A Mediobanca hétfőn engedélyt kapott az Európai Központi Banktól a Banca Generali magánbank megvásárlására és Olaszország második legnagyobb vagyonkezelőjének létrehozására, miközben továbbra is igyekszik elhárítani a Monte dei Paschi di Siena felvásárlási ajánlatát.

A Mediobanca augusztus 21-re hozta előre a Banca Generali felvásárlásáról szóló részvényesi döntést. A bank szerint a korai szavazás szükséges ahhoz, hogy a befektetők a legjobb opciót választhassák a pénzintézet számára.

A Mediobanca áprilisban jelentette be tervét a Banca Generali megvásárlására, amellyel Olaszország második legnagyobb vagyonkezelőjét hoznák létre.

A lépés célja az állami hátterű Monte dei Paschi di Siena (MPS) felvásárlási ajánlatának elhárítása.

A kereskedelmi bank júniusban az utolsó pillanatban elhalasztotta a részvényesi szavazást a Banca Generali ajánlatról, amikor szembesült a lehetséges vereséggel. Eredetileg szeptember 25-re tűzték ki az új időpontot, mielőtt előrehozták volna augusztus 21-re.

A Mediobanca a Banca Generali felvásárlását az MPS ajánlatának alternatívájaként mutatja be, bár az MPS szerint a két ügylet nem zárja ki egymást. A bank igazgatósága szükségesnek tartotta, hogy a részvényesek válasszanak a Banca Generali-ügylet – amelyet egyedülálló lehetőségként jellemeztek – és az MPS javaslata között, amelyet pénzügyileg és stratégiailag teljesen alkalmatlannak minősítettek.

A Banca Generali megvásárlásához a Mediobanca felajánlaná 13%-os részesedését a magánbank többségi tulajdonosában, a Generali biztosítóban. A Generali saját részvényeit kapná vissza fizetségként, amit a vállalat a hónap elején nyitottan fogadott, együtt azzal a forgalmazási megállapodással, amelyet a Mediobanca szeretne kötni a Generalival az új egyesült vállalatra vonatkozóan.

Hétfőn az olasz Caltagirone csoport, a Mediobanca egyik vezető részvényese azt állította, hogy a szavazás "biankó csekket" adna a bank igazgatóságának, mivel hiányoznak a megállapodás kulcsfontosságú feltételeinek részletei. A Mediobanca válaszában kifejtette, hogy egyszerűen csak a Generali és a Banca Generali közötti jelenlegi megállapodás kiterjesztését szeretné az új egyesült vállalatra, valamint annak időtartamának meghosszabbítását.

