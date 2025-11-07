Bivalyerős teljesítményt virított a Mol – De a háttérben gyülekeznek a viharfelhők

Ma hajnalban közzétette a 2025. évi harmadik negyedéves gyorsjelentését a Mol: ahogy arra előzetesen számítani lehetett, a kedvező iparági környezetben remek teljesítményt rakott le az asztalra a hazai olajcég, főleg a feldolgozással és kereskedelemmel foglalkozó Downstream üzletág és a Fogyasztói Szolgáltatások szegmense húzták az eredményt. Az örömbe azonban némi üröm is vegyül, hiszen "az új kihívások tükrében" lefelé módosítótta a Mol az év végi eredmény-elvárását, és egyúttal az is kiderült, hogy mekkora kár érte az olajcéget a százhalombattai tűzeset miatt. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Mutatjuk a legfontosabb számokat

Már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is megírtuk, hogy az idei harmadik negyedévben nagyrészt kedvezően alakuló iparági környezettel nézett szembe a Mol. A következő erők hatottak a legnagyobb mértékben az olajcég teljesítményére a nemrég lezárt időszakban:

A finomítói marzsok megugrása és a rendkívül magas szintű termékértékesítés jelentősen javította a Downstream üzletág teljesítményét,

ám az oldalazó olajár és gázár, illetve az alacsony kitermelés miatt nem hozott kiugró számokat az Upstream.

A Fogyasztói Szolgáltatások is remekelt, a terület teljesítményét a magas üzemanyag marzsok, a nagyobb volumen és a nem-üzemanyag értékesítés felfutása is támogatta - a szegmens bődületes új rekordot ért el, újra kellett skálázni a grafikonunkat.

Összességében az mondható el, hogy

az elemzői várakozásokat is jelentősen felülmúlta, és az elmúlt időszakokhoz képest bivalyerős negyedévet zárt a Mol.