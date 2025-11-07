Bivalyerős teljesítményt virított a Mol – De a háttérben gyülekeznek a viharfelhők

Mutatjuk a legfontosabb számokat
Már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is megírtuk, hogy az idei harmadik negyedévben nagyrészt kedvezően alakuló iparági környezettel nézett szembe a Mol. A következő erők hatottak a legnagyobb mértékben az olajcég teljesítményére a nemrég lezárt időszakban:
- A finomítói marzsok megugrása és a rendkívül magas szintű termékértékesítés jelentősen javította a Downstream üzletág teljesítményét,
- ám az oldalazó olajár és gázár, illetve az alacsony kitermelés miatt nem hozott kiugró számokat az Upstream.
- A Fogyasztói Szolgáltatások is remekelt, a terület teljesítményét a magas üzemanyag marzsok, a nagyobb volumen és a nem-üzemanyag értékesítés felfutása is támogatta - a szegmens bődületes új rekordot ért el, újra kellett skálázni a grafikonunkat.
Összességében az mondható el, hogy
az elemzői várakozásokat is jelentősen felülmúlta, és az elmúlt időszakokhoz képest bivalyerős negyedévet zárt a Mol.
