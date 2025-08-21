Egykori bankár perli a Deutsche Bankot: milliárdos botrány részletei kerültek napvilágra

Christian Sewing, a Deutsche Bank vezérigazgatója egy régi ügy miatt került most a figyelem középpontjába, miután egy korábbi alkalmazott 152 millió eurós (kb. 60 milliárd forintos) kártérítési pert indított a bank ellen – írja a Reuters.

Dario Schiraldi, a Deutsche Bank egykori bankára azt állítja a perben, hogy a bank és Sewing – aki akkoriban a bank főauditora volt – ártott a hírnevének és jövedelmének egy olasz származtatott ügyletekkel kapcsolatos vizsgálat során.

A per középpontjában a Monte dei Paschi olasz bankkal kötött összetett derivatív ügyletek állnak, amelyekkel kapcsolatban Schiraldit és öt másik bankárt először 2019-ben elítéltek, majd 2022-ben felmentettek az olasz bíróságon.

Schiraldi ügyvédei szerint a bankárokra hárították a felelősséget,

miközben a Deutsche Bank vezetése – beleértve Sewingot mint főauditort – megpróbálta eltitkolni, hogy hallgatólagosan jóváhagyták a kockázatos, de jövedelmező ügyleteket.

A bank 2014-ben az olasz jegybanknak benyújtott vizsgálati eredményeiben az ún. "Deal Team"-et hibáztatta az ügyletek elégtelen és szelektív közzétételéért, ami lehetővé tette, hogy a bank az ügyleteket hitelként, nem pedig derivatívaként könyvelje el, így kevesebb tőkét kellett tartalékolnia.

Schiraldi ügyvédei azt állítják, hogy a bank által végzett vizsgálatnak előre eldöntött eredménye született, és csak a rendelkezésre álló dokumentumok töredékét vette figyelembe. A per során sikerült több millió e-mail és dokumentum kiadását elérniük, amelyek szerintük a bank eljárásának hiányosságait bizonyítják.

A Deutsche Bank közleményben cáfolta a vádakat, kijelentve, hogy az akkori ellenőrzés alapos és független volt, és az érintett vezetők megfelelően teljesítették kötelezettségeiket. A bank szerint a perben megfogalmazott állítások hamis vádakon alapulnak.

Az ügyet várhatóan idén decemberben tárgyalja egy frankfurti bíróság, habár az ilyen vitákat gyakran bíróságon kívül rendezik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images