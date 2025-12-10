  • Megjelenítés
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett

Portfolio
Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy a kormány bejelentett egy új energiatárolási pályázatot, amely segítséget jelenthet többek között azoknak a napelem­tulajdonosoknak, akik kikerülnek a szaldóelszámolási rendszerből. Vendégünk Kabát Krisztián, a Portfolio energetikai elemzője volt. A második részben azt jártuk körül, hogy rekord szintre emelkedett az egyenlőtlenség Magyarországon – ez pedig nemcsak szociális szempontból rendkívül súlyos probléma, hanem a gazdasági növekedést is visszafogja. Erről Hornyák Józseffel, a Portfolio makroelemzőjével beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Energiatárolási pályázat – (01:43)
  • Egyenlőtlenség – (11:06)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

