Öt év lejtmenet, 80 százalék zuhanás után kitörés előtt ez az olcsó részvény!

Évek óta tart a tőzsdei rali, ennek ellenére vannak olyan részvények, amiknek az árfolyama egyre lejjebb zuhan. Most mutatunk egy olyat, ami már 2021 januárja, vagyis közel 5 év óta esik, és elveszítette az értékének 80 százalékát, de most jöhet benne a fordulat. Persze, ennek is van köze Donald Trumphoz.

Nyertesek és vesztesek

Remek időszaka van a tőzsdéknek, a részvénypiacok a Covidot, az ukrajnai háborút, de még Donald Trump vámháborúját is lerázták magukról.

A vezető részvényindexek történelmi csúcsuk közelében állnak.

Több szektor papírjai is meredeken emelkedtek, természetesen élen a technológia szektorral, az AI-kapcsolt papírokkal, de az elmúlt időszakban az energiacégek és a bankok részvényei is nagyot mentek.