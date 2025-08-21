  • Megjelenítés
Egységesen 3 százalékra csökkenhet a Széchenyi Kártya Program hiteleinek a kamata
Egységesen 3 százalékra csökkenhet a Széchenyi Kártya Program hiteleinek a kamata

Még a kormányzat döntésére vár a Széchenyi Kártya Program termékeihez tartozó kamatok egységes, évi fix nettó 3%-ra történő csökkentése, de a KAVOSZ üdvözli a a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyeztetésén született javaslatot - közölte megkeresésünkre a társaság.

Idén február óta fix 3%-os kamaton tudnak beruházási hitelt (beruházási hitel, agrár beruházási hitel, lízing konstrukció) és 4,5%-on rövidebb lejáratú hitelt (folyószámlahitel, likviditási hitel) felvenni a cégek a Széchenyi Kártya Programban, miután a kormányzat által is támogatott év eleji megállapodásban az 50 bázispontos kamatcsökkentésből 40 bázispontot a bankszektor, 10 bázispontot a programot koordináló KAVOSZ vállalt magára, az eredetileg vállalt március 1. helyett már február közepétől.

Ez változna most egységesen 3%-ra, vagyis nemcsak beruházási hitelt tudnának ilyen kedvező kamatozás mellett felvenni a cégek, hanem forgóeszközhiteleket is.

Megkérdeztük a programot koordináló KAVOSZ Zrt.-t minderről, és ezt írták (kiemelések tőlünk):

"A KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt. (KAVOSZ) üdvözli a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyeztetésén született javaslatot, amely a Széchenyi Kártya Program termékeihez tartozó kamatok egységes, évi fix nettó 3%-ra történő csökkentését célozza, kifejezetten a forgóeszköz hitelek esetében is. Bár

a javaslat még a kormányzat döntésére vár, a KAVOSZ örömmel várja,

hogy a gazdaságpolitika felismeri: a magyar vállalkozások versenyképességének megőrzéséhez és a munkahelyek fenntartásához elengedhetetlen a kedvező, tervezhető hitelkonstrukciók biztosítása.

„A kamatcsökkentés lehetősége rendkívül fontos üzenet a kkv-k számára, hiszen így nemcsak a beruházások finanszírozását könnyíti meg a Program 3%-os kamatelvárása, hanem a vállalkozások napi likviditásának biztosítását is elősegíti” – hangsúlyozta Balog Ádám, a KAVOSZ elnöke (címlapképünkön). Hozzátette:

„A hitelfelvételi kedv ösztönzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar gazdaság dinamizmusát megőrizzük, és a vállalkozások hosszú távon is versenyképesek maradjanak.”

A KAVOSZ szerint a beruházási típusú hitelek Demján Sándor Programon belüli támogatása mellett indokolt a likviditást elősegítő konstrukciók kamatának mérséklése. A likviditás finanszírozásához való könnyebb hozzáférés lehetőséget biztosít a kkv-knak a működésük stabilizálására, a növekedési lehetőségek kihasználására, valamint a piaci alkalmazkodás gyorsítására. A kamatcsökkentés révén a cégek biztonságosabb és kiszámíthatóbb környezetben tervezhetik pénzügyeiket, csökkenthetik a működési kockázatot, és gyorsabban reagálhatnak a gazdasági kihívásokra.

A KAVOSZ elkötelezett a magyar KKV-k támogatása mellett, partner minden olyan intézkedésben, amely a hitelfelvételi kedv ösztönzésével hozzájárul a hazai gazdaság fellendítéséhez. A program kamatcsökkentésének lehetősége egyértelműen elősegíti, hogy a hazai cégek ne csak túléljék a kihívásokat, hanem hosszú távon is fejlődjenek és növekedjenek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

