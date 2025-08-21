Otthon Start: duplájára nőhet az elsőlakás-vásárlók száma a kormány szerint

Panyi Miklós szerint
- több ezer fiatalt tarthat itthon vagy hozhat haza az Otthon Start program,
- számításaik szerint évente legalább tízezerrel több lakás fog épülni az országban a programnak köszönhetően, ez öt év alatt nagyságrendileg 4500–5000 milliárd forintnyi új beruházást jelent,
- hüvelykujjszabály szerint tízezer új lakás 1 százalékos GDP-növekedést eredményez, amiből a költségvetés is profitál, hiszen több százmilliárd forint többletbevétele keletkezik, ezek a bevételek az első tíz évben lefedik a program költségeit,
- arra számítanak, hogy a mostaninál alacsonyabb kamatkörnyezet miatt tíz év múlva a program költsége nem lesz több, mint egyheti nyugdíjkiadásnak megfelelő összeg, miközben addigra negyedmillió fiatalnak nyújtanak segítséget az elinduláshoz,
- úgy látják, duplájára nőhet az elsőlakás-vásárlók száma az ingatlanpiacon, évente tehát az eddigi 20-25 ezer helyett elérheti az 50 ezret,
- idén elindulhatnak az első nagy projektek, „már 2026-ban is lehetnek új lakásátadások”, a 2027–2028-as évekre viszont radikális növekedés prognosztizálható az új építésű ingatlanok számában.
- Budapesten az új lakások száma radikálisan fog növekedni a következő években, ezért azt javasolja a fiataloknak, figyeljék ezeket.
