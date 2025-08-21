Pénztermelő trükkök iskolakezdéshez – hasznos tippeket adott az MNB

Egy nyár eleji törvénymódosítás révén a több mint 1,2 millió hazai egészség- és önsegélyező pénztári tag gyerekei digitális taneszközeinek (pl. hordozható vagy asztali számítógép és tartozékai, monitor, nyomtató/másoló, szkenner, kivéve mobiltelefon) vásárlására is fordíthatja pénztári megtakarításait az őszi beiskolázáskor, ez évben gyermekenként maximum 290 800 forint értékben – írja a Magyar Nemzeti Bank.
Az akár kisebb összegű, de rendszeres befizetések révén a pénztártagok megtakarításaikat beiskolázási támogatásra is felhasználhatják. A szolgáltatás az óvodásoktól egészen a 25 év alatti, felsőoktatási tanulmányaikat folytató diákokig teszi lehetővé a
- ruházat,
- taneszközök, tankönyvek megvételét
- vagy akár a felsőoktatási tandíj, kollégiumi, albérleti költségek kifizetését.
A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető: megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
További könnyítés, hogy már nem kell 180 napot várni a pénztári kifizetéssel az egyéni és munkáltatói befizetések jóváírásától számítva, azok azonnal felhasználhatók.
A pénztári kifizetéshez igazolni kell a családi pótlékra való jogosultságot, és hogy a gyermek látogatja a tanintézményt.
Az egészség- és önsegélyező pénztárak tagjai befizetéseik, munkáltatói hozzájárulásaik után emellett 20 százalékos, maximum évi 150 ezer forintnyi adó-visszatérítést is kaphatnak, amit pénztári számlájukra küldenek.
A beiskolázás anyagi terheit csökkentheti az is, ha általános vagy középiskolás gyermek részére történő számlanyitást tervezünk. Több hitelintézet 20-40 ezer forintot jóváír a velük újonnan szerződők bankszámláján, illetve a vásárlások után akár több tízezer forintos jóváírásra is sor kerülhet. Ez utóbbi vásárlási feltétel akár az iskolaszerek megvásárlása révén is teljesíthető. Ezek az akciók ugyanakkor olykor feltételekhez kötöttek (pl. hűségidő) és hosszabb távú anyagi elkötelezettséget is jelenthetnek. A megfelelő (legtöbb szolgáltatását tekintve ingyenes) junior vagy egyéb bankszámla megtalálásához nyújt segítséget az MNB – valamennyi piaci ajánlatot ingyenesen összehasonlító – Bankszámlaválasztó programja és Pénzügyi Navigátor füzete.
Az iskolakezdés kapcsán az érintett családok számára a szükséges költségek számbavételéhez jelentős segítséget nyújthat az MNB háztartási költségvetési kalkulátorának alkalmazása. Az MNB honlapján hasznos tanácsok érhetők el a kiadástervezésről, illetve a digitális kockázatokról. Érdemes lehet szükség esetén tanulmányozni az MNB Hitelfelvétel tudatosan kiadványát, illetve Hitel- és lízingválasztó program segítségét is igénybe venni. A felsőoktatási hallgatók által igénybe vehető, kedvező Diákhitel feltételeiről is érdemes tájékozódni. Az iskolakezdési pénzügyi kérdések megválaszolásához a vármegyeszékhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodákban, illetve az MNB Ügyfélszolgálatán is kapható segítség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Türelemjáték indult az ingatlanpiacon, az Otthon Start se fogja megmenteni ezeket a lakásokat
Eltűnőben vannak a külföldi befektetők a luxusingatlanok szegmenséből.
Szokatlanul sok lett a kígyómarás az Isztriai-félszigeten
Mindig orvoshoz kell fordulni!
Európa két nagygazdasága váratlanul elképesztő adatokat közölt
Messze nem ez volt a várakozás a franciáknál és a németeknél.
Elmondta Zelenszkij, mit gondol arról, hogy Budapesten találkozzon Putyinnal
Itt van az ukrán álláspont.
Kimaradtak a jóból ezek a milliárdos alapok, most veszettül igyekeznek behozni a hátrányt
Már bánják, hogy ilyen stratégiát követtek.
Minden harmadik német cég küzd ezzel a problémával: a helyzet csak rosszabbodni fog
Hiába a recesszió, egyszerűen nem találnak embereket.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Nem volt elég a tavalyi helikopterezés, idén hajóra váltottak (x)
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.