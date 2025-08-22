Besokalltak a bankok, új szabályozást sürgetnek Amerikában

Az amerikai bankok egységes szövetségi szabályozást sürgetnek, amely felülírná az egyes államok által előírt szabályokat, ez megkönnyítené működésüket és korlátozná az egyes államok szabályozói hatáskörét a pénzügyi szektorban - írja a Reuters.

A nagy pénzintézetek különösen erőteljesen lobbiznak az egységes amerikai szabályozásért, amely meghatározná a hitelezés, kötvénykibocsátás, befektetési banki szolgáltatások és pénzmosás elleni kockázatértékelés kereteit, miközben korlátozná az államok befolyását működésük felett.

Ez a törekvés része a bankszektor átfogó erőfeszítéseinek, hogy kedvezőbb szabályozást érjenek el Donald Trump elnöksége alatt. A változtatások megkönnyítenék a hitelintézetek működését, és korlátoznák az államok lehetőségeit a bankok tevékenységének befolyásolására,

különösen az úgynevezett "debanking" gyakorlattal kapcsolatban,

amellyel a bankok állítólag politikai vagy vallási meggyőződés alapján tagadják meg szolgáltatásaikat ügyfelektől.

Az egyes államok korábban már büntettek bankokat és tiltották el őket üzleti tevékenységtől a fegyverekre, klímaváltozásra, sokszínűségre és egyéb társadalmi kérdésekre vonatkozó politikájuk miatt. Az országos szabványok körüli vita a Bank of Americát érintő egyik perben került előtérbe, amelyben az amerikai Legfelsőbb Bíróság 2024-ben úgy döntött, hogy a szövetségi törvények elsőbbséget élveznek az állami törvényekkel szemben az országos bankok esetében. Texasban viszont a JPMorgan Chase, a Bank of America és a Goldman Sachs kiszorult az önkormányzati kötvénypiacról 2021-ben, miután az állam megtiltotta az üzleti tevékenységet olyan vállalatokkal, amelyek

kerülik az energia- vagy fegyvergyártó cégek finanszírozását.

A bankok az év elején találkoztak a Pénzforgalmi Ellenőrzési Hivatal vezetőivel (OCC), és azt tervezk, hogy erőteljesebben lobbiznak az ügyben.

Az American Bankers Association korábban már jelezte, hogy egyre több állam tervez olyan törvényeket bevezetni, amelyek figyelmen kívül hagyják a meglévő szövetségi törvényeket. A JPMorgan szóvivője szerint bankja ezzel szemben támogatja az olyan országos szabványok kialakítását, amelyek kifejezetten tiltják a politikai vagy vallási diszkriminációt a banki tevékenységben. Az Állami Bankfelügyeletek Konferenciája (CSBS) viszont korábban azzal érvelt, hogy a kettős struktúra kiemelkedő fontosságú a biztonság, a megbízhatóság, a fogyasztóvédelem és a versenyképes piacok szempontjából.

