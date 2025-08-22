  • Megjelenítés
Besokalltak a bankok, új szabályozást sürgetnek Amerikában
Bank

Besokalltak a bankok, új szabályozást sürgetnek Amerikában

Portfolio
Az amerikai bankok egységes szövetségi szabályozást sürgetnek, amely felülírná az egyes államok által előírt szabályokat, ez megkönnyítené működésüket és korlátozná az egyes államok szabályozói hatáskörét a pénzügyi szektorban - írja a Reuters.

A nagy pénzintézetek különösen erőteljesen lobbiznak az egységes amerikai szabályozásért, amely meghatározná a hitelezés, kötvénykibocsátás, befektetési banki szolgáltatások és pénzmosás elleni kockázatértékelés kereteit, miközben korlátozná az államok befolyását működésük felett.

Ez a törekvés része a bankszektor átfogó erőfeszítéseinek, hogy kedvezőbb szabályozást érjenek el Donald Trump elnöksége alatt. A változtatások megkönnyítenék a hitelintézetek működését, és korlátoznák az államok lehetőségeit a bankok tevékenységének befolyásolására,

különösen az úgynevezett "debanking" gyakorlattal kapcsolatban,

amellyel a bankok állítólag politikai vagy vallási meggyőződés alapján tagadják meg szolgáltatásaikat ügyfelektől.

Az egyes államok korábban már büntettek bankokat és tiltották el őket üzleti tevékenységtől a fegyverekre, klímaváltozásra, sokszínűségre és egyéb társadalmi kérdésekre vonatkozó politikájuk miatt. Az országos szabványok körüli vita a Bank of Americát érintő egyik perben került előtérbe, amelyben az amerikai Legfelsőbb Bíróság 2024-ben úgy döntött, hogy a szövetségi törvények elsőbbséget élveznek az állami törvényekkel szemben az országos bankok esetében. Texasban viszont a JPMorgan Chase, a Bank of America és a Goldman Sachs kiszorult az önkormányzati kötvénypiacról 2021-ben, miután az állam megtiltotta az üzleti tevékenységet olyan vállalatokkal, amelyek

kerülik az energia- vagy fegyvergyártó cégek finanszírozását.

A bankok az év elején találkoztak a Pénzforgalmi Ellenőrzési Hivatal vezetőivel (OCC), és azt tervezk, hogy erőteljesebben lobbiznak az ügyben.

Az American Bankers Association korábban már jelezte, hogy egyre több állam tervez olyan törvényeket bevezetni, amelyek figyelmen kívül hagyják a meglévő szövetségi törvényeket. A JPMorgan szóvivője szerint bankja ezzel szemben támogatja az olyan országos szabványok kialakítását, amelyek kifejezetten tiltják a politikai vagy vallási diszkriminációt a banki tevékenységben. Az Állami Bankfelügyeletek Konferenciája (CSBS) viszont korábban azzal érvelt, hogy a kettős struktúra kiemelkedő fontosságú a biztonság, a megbízhatóság, a fogyasztóvédelem és a versenyképes piacok szempontjából.

Kapcsolódó cikkünk

Trump nem nyugszik, keményen fellép a republikánusok diszkriminációja ellen

Feketelistára kezdték rakni a bankokat a republikánus államok, már Trumpig is elért az ügy

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Erős indítás a JP Morgantől
Bank
Óriási összeget fizet Malajziának Amerika legnagyobb bankja
Pénzcentrum
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility