Kegyetlenül megsarcolná a bankokat Lengyelország

Lengyelország 30 százalékra emelné a bankok társasági adóját 2026-ban a védelmi kiadások finanszírozása érdekében, majd fokozatosan csökkentheti a kulcsot a következő években – írja a Reuters.

A lengyel pénzügyminisztérium-helyettes, Jaroslaw Neneman bejelentése szerint a jelenlegi 19 százalékról 30 százalékra kívánják emelni a bankok társasági adóját 2026-ban. A tervek szerint az adókulcs 2027-ben 26 százalékra, majd a következő években 23 százalékra csökken.

Az intézkedés célja Lengyelország védelmi kiadásainak finanszírozása.

Az ország az ukrajnai háború kezdete óta folyamatosan növeli védelmi költségvetését, és 2026-ra a GDP 5 százalékát tervezi a fegyveres erőkre fordítani.

A pénzügyminisztérium közleménye szerint a banki különadó fokozatos csökkentését is tervezik. Ez az adó a pénzintézetek eszközállományától függően kerül megállapításra.

A tárca becslése szerint a változtatások körülbelül 6,5 milliárd zloty (kb. 605 milliárd forint) többletbevételt hozhatnak 2026-ban a társasági adóból. A következő tíz évben a javasolt megoldások várhatóan több mint 20 milliárd zloty bevételt generálnak a költségvetés számára, ami jelentős hozzájárulás lenne a bankszektor részéről az állami kiadások finanszírozásához.

