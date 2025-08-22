Óriási összeget fizet Malajziának Amerika legnagyobb bankja

A pénteken bejelentett egyezség értelmében a JPMorgan - felelősségének elismerése nélkül - 330 millió dollárt utal a maláj kormány "1MDB vagyon-visszaszerzési" számlájára. A megállapodás minden jelenlegi és potenciális követelést rendez, és mindkét fél visszavonja a korábban benyújtott fellebbezéseket.
A maláj és amerikai nyomozók szerint
2009 és 2014 között legalább 4,5 milliárd dollárt sikkasztottak el az 1MDB maláj állami alapból.
A botrány világszerte magas rangú tisztviselőket, bankokat és pénzügyi intézményeket érintett. Najib Razak volt maláj miniszterelnököt 2022-ben börtönbüntetésre ítélték az 1MDB-hez kapcsolódó korrupció és pénzmosás miatt, bár ő következetesen tagadta a vádakat.
2021-ben az 1MDB beperelte a JPMorgan egyik részlegét, valamint a Deutsche Bank és a Coutts & Co egységeit is, gondatlanságra, szerződésszegésre és csalásra hivatkozva. A JPMorgantól eredetileg 800 millió dollárt követeltek.
Ezzel párhuzamosan a svájci főügyészség bűnösnek találta a JPMorgan svájci egységét, mert nem tett meg minden ésszerű és szükséges szervezeti intézkedést a pénzmosás megelőzésére az 1MDB-vel kapcsolatos ügyletei során. A bankot 3 millió svájci frank (3,71 millió dollár) bírság megfizetésére kötelezték.
A JPMorgan közleményben jelezte, hogy elégedett az ügy rendezésével, és azóta megerősítette ellenőrzési rendszereit, visszanyerve a svájci és más szabályozó hatóságok bizalmát.
A maláj pénzügyminisztérium közlése szerint eddig 29,7 milliárd ringgitet (7,03 milliárd dollárt) sikerült visszaszereznie az 1MDB-hez és korábbi leányvállalatához, az SRC Internationalhoz kapcsolódó pénzekből,
többek között a Goldman Sachs bankkal és a Deloitte könyvvizsgáló céggel kötött egyezségek révén.
