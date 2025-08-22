Pánikol Brüsszel: Trump lépése radikálisan megváltoztathatja a digitális euró jövőjét

Az uniós tisztviselők az amerikai Genius Act elfogadása óta újragondolják a digitális euróra vonatkozó terveiket. A megbeszélésekben résztvevő források szerint most már fontolóra veszik, hogy a korábban várt privát blokklánc helyett nyilvános blokklánc platformon, például ethereumon vagy solanán működtessék a digitális eurót.
Az amerikai törvény gyors elfogadása sok embert megrázott, és most a folyamat felgyorsítását sürgetik.
Az Európai Központi Bank (EKB) már évek óta dolgozik egy potenciális digitális euró létrehozásán, amely ingyenesen használható lenne az euróövezetben.
A támogatók szerint egy ilyen digitális deviza központi bank által támogatott fizetési formához biztosítana hozzáférést a készpénzhasználat csökkenése mellett, miközben globálisan is népszerűsítené az eurót.
Az uniós tisztviselők aggódnak, hogy az új amerikai jogszabály tovább ösztönzi az eleve növekvő dollár alapú tokenek használatát, és úgy vélik, hogy a digitális euróra szükség van az egységes valuta kontinensen belüli dominanciájának védelmében.
Piero Cipollone, az EKB igazgatótanácsának tagja áprilisban kijelentette, hogy a dollár-alapú stablecoinok amerikai kormány általi támogatása aggályokat vet fel Európa pénzügyi stabilitása és stratégiai autonómiája szempontjából, és az euróbetétek Egyesült Államokba történő áthelyezéséhez vezethet.
Ha a digitális eurót nyilvános blokkláncra helyeznék, bárhol kereskedhetnének vele, ami növelhetné forgalmát és használatát. A tisztviselők azonban óvatosak a meglévő blokkláncokkal kapcsolatban, mivel a tranzakciók nyilvánosak, ami adatvédelmi aggályokat vet fel.
Az EKB közölte, hogy többféle technológiát – mind központosított, mind decentralizált megoldásokat – vesz fontolóra a digitális euró fejlesztésében, beleértve a megosztott főkönyvi technológiákat is, és hogy még nem született döntés az ügyben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
