Tragikusan elbukott az olasz bank mesterterve, ez lehet számára a vég

A Mediobanca részvényesei elutasították a Banca Generali felvásárlására irányuló tervet, ami súlyos csapást jelent az olasz kereskedelmi bank azon törekvésére, hogy megakadályozza az állami hátterű Monte dei Paschi di Siena (MPS) ellenséges felvásárlási kísérletét – írja a Reuters.

A szavazáson a Mediobanca részvényeseinek mindössze 35%-a támogatta az üzletet, ami nem érte el a szükséges 50%-os küszöböt,

így a bank bejelentette ajánlatának visszavonását.

A Banca Generali felvásárlásának terve, amely Olaszország második legnagyobb vagyonkezelőjét hozta volna létre, alternatívát jelentett volna az MPS általi felvásárlással szemben. A vagyonkezelők magasabb részvényárfolyam-szorzói ugyanis növelhették volna a Mediobanca értékelését, megnehezítve annak felvásárlását.

A terv elleni kampányt a Mediobanca két fő befektetője, az olasz Del Vecchio és Caltagirone milliárdos családok vezették, akik együttesen közel 30%-os részesedéssel rendelkeznek, és régóta konfliktusban állnak Alberto Nagel vezérigazgatóval.

A családok egyben az MPS vezető részvényesei is, és támogatják annak 17 milliárd eurós (mintegy 6800 milliárd forintos) ajánlatát a Mediobancára, amely szeptember 8-ig érvényes.

A Mediobanca felvásárlásának terve élvezi az olasz kormány támogatását is, érvelésük szerint az egyesülés erős versenytársat teremtene a piacvezetők, az Intesa Sanpaolo és az UniCredit számára.

Nagel vezérigazgató áprilisban javasolta a 6,8 milliárd eurós (kb. 2700 milliárd forintos) üzletet a Banca Generali megvásárlására, amelynek tulajdonosa Olaszország legnagyobb biztosítója, a Generali. A Generali kulcsfontosságú befektetői a Mediobanca, valamint a Del Vecchiók és a Caltagironék.

A csütörtöki szavazás után Nagel sajnálatát fejezte ki, kijelentve:

Ez egyértelműen egy elszalasztott lehetőség bankunk és az olasz pénzügyi rendszer fejlődése szempontjából.

Hozzátette, hogy ez részben olyan részvényeseknek köszönhető, akik egyértelmű érdekellentétet fejeztek ki tevékenységükben, mást helyezve a Mediobanca részvényeseinek érdekei elé.

A szavazáson a Mediobanca részvénytőkéjének 78%-a képviseltette magát. A részvényesek 42%-a szavazott a felvásárlási terv ellen vagy tartózkodott, köztük a Caltagironék és a Del Vecchiók.

