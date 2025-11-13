  • Megjelenítés
Podcast

Jelentettek a nagyok: ezt kell most venni a magyar tőzsdén

Portfolio
Miután a legnagyobb magyar blue chipek mind jelentettek vagy jelentenek a napokban, Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője és Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője egyesével megvizsgálta őket az Invest legújabb adásában: mit mutatnak az eredmények, a grafikonok, találhatunk-e még köztük nyomott árazáson jó papírokat? Nem mehettek el szó nélkül Nagy Márton legfrissebb bejelentése mellett sem, amely a forintra és az OTP-re is hatással lehet, de vajon vannak-e nagyobb erők a tőkepiacon, mint a nemzetgazdasági miniszter szavai? És vajon hány napot jár be hetente az irodába Warren Buffet?
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Warren Buffet munkatempója – (02:36)
  • Viktor megsejtette az extraprofitadót – (06:34)
  • Mit jelenthet a pénzügyi védőpajzs? – (12:12)
  • Mol – (15:37)
  • OTP – (21:23)
  • Richter – (28:29)
  • Magyar Telekom – (36:25)
  • Nvidia short, jöhet? – (41:14)
  • Long/Short játék – (46:48)

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kihirdette a kormány, befagyasztotta a rendszerhasználati díjakat 2026-ra
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán
Időben szólunk: sok adót tudsz megspórolni, ha most lépsz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility