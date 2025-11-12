Óriási dologra készül Trump, örülhetnek a befektetők

Donald Trump amerikai elnök nem viccel, és egy olyan eszközhöz folyamodna, amelyhez utoljára Biden elnök a koronavírus idején. Akkor óriási hatása volt a dolognak, de a következményeit utána a befektetők is nyögték. A jó hír viszont az, hogy már ismerjük a forgatókönyvet, ezért tudjuk azt is, milyen lépések jönnek egymás után. Ha ezeken végiglépkedünk ahelyett, hogy a tömeget követnénk, akár jól is kijöhetünk a dologból.

Donald Trump amerikai elnök hatalmas bejelentést tett a hétvégén: elmondása szerint az amerikai emberek legalább 2000 dollárt kapnának vámosztalék néven.

A bejelentés óriási meglepetésként érte a piacokat, ráadásul egy olyan időszakban, amikor sokan az amerikai háztartások helyzete miatt aggódnak. Nem is véletlenül: romlik a munkaerőpiaci helyzet, és több fogyasztási hitelkategóriában is növekszik a nem teljesítő hitelek aránya.

Ennek az intézkedésnek ráadásul nemcsak a gazdaságra, hanem a részvény- és kötvénypiacra is komoly hatása lehet, miközben közelebb vihet minket 2026 legnagyobb befektetési sztorijához is.