  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Óriási dologra készül Trump, örülhetnek a befektetők

Donald Trump amerikai elnök nem viccel, és egy olyan eszközhöz folyamodna, amelyhez utoljára Biden elnök a koronavírus idején. Akkor óriási hatása volt a dolognak, de a következményeit utána a befektetők is nyögték. A jó hír viszont az, hogy már ismerjük a forgatókönyvet, ezért tudjuk azt is, milyen lépések jönnek egymás után. Ha ezeken végiglépkedünk ahelyett, hogy a tömeget követnénk, akár jól is kijöhetünk a dologból.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Donald Trump amerikai elnök hatalmas bejelentést tett a hétvégén: elmondása szerint az amerikai emberek legalább 2000 dollárt kapnának vámosztalék néven.

A bejelentés óriási meglepetésként érte a piacokat, ráadásul egy olyan időszakban, amikor sokan az amerikai háztartások helyzete miatt aggódnak. Nem is véletlenül: romlik a munkaerőpiaci helyzet, és több fogyasztási hitelkategóriában is növekszik a nem teljesítő hitelek aránya.

Ennek az intézkedésnek ráadásul nemcsak a gazdaságra, hanem a részvény- és kötvénypiacra is komoly hatása lehet, miközben közelebb vihet minket 2026 legnagyobb befektetési sztorijához is.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility