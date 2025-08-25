  • Megjelenítés
A bankfiókok harmada tűnt el Nagy-Britanniában, fele Hollandiában
A bankfiókok harmada tűnt el Nagy-Britanniában, fele Hollandiában

Portfolio
Az Egyesült Királyságban az elmúlt öt évben a bankok, hitelszövetkezetek és lakástakarékok fiókjainak száma több mint egyharmadával csökkent, miközben az ügyfelek egyre inkább a digitális csatornákat részesítik előnyben - tudósított a Finextra. Hollandiában a fiókok fele tűnt el fél évtized alatt.

A brit Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) adatai szerint a bankfiókok száma 10 410-ről 6 870-re csökkent 2019 és 2024 között, ami 34%-os visszaesést jelent.

A Lloyds, a NatWest, a Halifax és a Bank of Scotland még további 113 fiók bezárását tervezi november végéig.

A hálózatok zsugorodása annak tudható be, hogy a britek egyre inkább digitális csatornákon keresztül intézik banki ügyeiket. A NatWest júniusi bejelentése szerint folyószámla-tulajdonosaik 80%-a használ digitális szolgáltatásokat, és az új számlák többségét online nyitják. Az Egyesült Királyság bankjai a legtöbb európai országnál nagyobb arányban zárják be fiókjaikat. A Kearney tanácsadó cég adatai szerint

csak Spanyolország (37%) és Hollandia (48%) előzi meg a brit hitelintézeteket a bezárások arányában.

Az online és digitális banki szolgáltatások népszerűsége ellenére a fiókok bezárása aggályokat vetett fel a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban, emiatt a pénzügyi felügyelet (Financial Conduct Authority) tavaly beavatkozott, és olyan szabályokat vezetett be, amelyek előírják, hogy a bankoknak és lakástakarékoknak mérlegelniük kell, ha a helyi közösségek nem férnek hozzá készpénzszolgáltatásokhoz, például fiókokhoz és bankautomatákhoz, és orvosolniuk kell a jelentősnek minősített hiányosságokat. Válaszul a bankok megállapodtak 350 banki központ létrehozásáról, amelyeket a posta üzemeltet, és ahol az ügyfelek készpénzes tranzakciókat bonyolíthatnak le.

