Helyzet van a dollárban, mindenki figyel?

Nagy dolgok történtek az elmúlt napokban. Egyre közelebb kerültünk ahhoz, hogy megtudjuk, ki lesz az új Fed-elnök, miközben a világgazdaságban is hamarosan új szelek fújnak. Egy ilyen helyzetben a dollár is döntési helyzetbe kerül és úgy néz ki meg is van, hogy merre tovább. A nagy sztori 2026-ban jön, de ennek az első lába most indulhat el.

Az amerikai dollár régóta egy helyben toporog. Vannak érvek a gyengülés és az erősödés mellett is. A háttérben azonban apró mozaikdarabkák kezdenek egymás mellé kerülni, és ebből egy olyan kép rajzolódik ki, ami alapján sejtjük, mi lehet a következő lépés.

A mozaik utolsó darabkái éppen az elmúlt héten érkeztek meg. Trump lépett egyet a múlt héten, miközben Japánban értékes tanmese zajlik, és ez fontos a dollárrnak is.

A nagy trade 2026-ban lesz, de ennek az első lépései éppen most indulhatnak el.