Helyzet van a dollárban, mindenki figyel?

Az amerikai dollár régóta egy helyben toporog. Vannak érvek a gyengülés és az erősödés mellett is. A háttérben azonban apró mozaikdarabkák kezdenek egymás mellé kerülni, és ebből egy olyan kép rajzolódik ki, ami alapján sejtjük, mi lehet a következő lépés.
A mozaik utolsó darabkái éppen az elmúlt héten érkeztek meg. Trump lépett egyet a múlt héten, miközben Japánban értékes tanmese zajlik, és ez fontos a dollárrnak is.
A nagy trade 2026-ban lesz, de ennek az első lépései éppen most indulhatnak el.
