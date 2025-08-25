Ismert kriptopénz blokkláncán vezethetik be a hivatalos digitális eurót

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Financial Times szerint az elmúlt évben a digitális euró projekt újra előtérbe került:

egyrészt Donald Trump és az Egyesült Államok határozott stablecoin törekvései miatt,

másrészt azért, mert Európa szeretné kontinensen belülre hozni a pénzügyi infrastruktúráját, és csökkenteni a Mastercard és Visa kártyatársaságokkal szembeni függőségét.

Az európai szabályozók fontolóra veszik a

központi banki digitális valuta (CBDC) bevezetését akár olyan nyilvános blokkláncokon, mint az Ethereum vagy a Solana.

Korábban az Európai Központi Bank biztonsági és adatvédelmi okokból egy privát, központilag irányított rendszert részesített előnyben. A nyilvános blokkláncok azonban segíthetnék a digitális eurót a dollár alapú stablecoinokkal való globális versenyben.

Az amerikai új stablecoin törvény váratlanul érte Európát, és tovább fokozta a nyomást a digitális euró projekt előmozdítására, hogy ellensúlyozzák Amerika hatalmának erősödését a határokon átnyúló fizetések terén.

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Címlapkép forrása: Shutterstock