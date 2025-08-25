  • Megjelenítés
Otthon Start: Gulyás Gergely bejelentette, a kormány küzd az enyhébb önerő-szabályozásért
Otthon Start: Gulyás Gergely bejelentette, a kormány küzd az enyhébb önerő-szabályozásért

Portfolio
10%-os önerőt szeretne elérni a kormány az Otthon Start lakáshitelnél, ami enyhébb szabályozást jelentene a mostaninál – jelentette be a kormányinfón Gulyás Gergely. Az Otthon Start Program kiemelt téma lesz a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!
Jegybanki kompetencia, hogy a 40 évnél idősebbek ma minimum 20%-os önerővel juthatnak lakáshitelhez, de a kormány tárgyalt erről a jegybankkal, és az MNB vizsgálja a szabályozás módosítását – mondta Gulyás Gergely a hétfői kormányinfón.

Ha lesz fejlemény, arról a jegybank legkésőbb a program indulása után néhány napon belül be fog számolni – mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter.

Otthon Start Program 2025: a 3%-os lakáshitel feltételei, részletei, tudnivalói egy helyen

Ha enyhülnek az önerő szabályai, azzal azok a lakásvásárlók járhatnak jól, akik 41 évnél idősebbek és nem zöld ingatlant vásárolnának/építenek,

ugyanis az aktuális szabályozás szerint csak azok jogosultak a 10%-os önerőre, akik 41 évnél fiatalabbak, vagy energiahatékony lakást vásárolnak.

otthonstart1-770891

Részletesen ebben a cikkünkben írtunk arról, hogy az MNB változtatása nélkül csak a 41 év alatti és/vagy energiahatékony lakást vásárló/építő hitelvevők számára elérhető a 10%-os önerő, tehát messze nem az Otthon Start Program összes igénybevevői számára. Ezen túl számos további akadálya van enélkül is a 10%-os önerő elérésének a gyakorlatban.

Hogyan szól pontosan a mostani szabályozás?

„Az igénylő az otthon megvásárlásához a hitelprogramot legalább 10 százalékos önerővel veheti igénybe, kivéve megfelelő pótfedezet bevonása esetén, a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően” – mondja ki az Otthon Start Programról szóló rendelet, egyértelműen hivatkozva a jegybank adósságfékszabályaira, amelyek jóval szigorúbbak, mint azt a 10%-os önerő általános lehetőségét harsogó kormányzati kommunikáció sugallja.

Az MNB-rendelet ugyanis csak azt mondja ki, hogy a hitel összege nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 90%-át, amennyiben

  • a hitelkérelem benyújtásának napjáig az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek még nem töltötték be a 41. életévüket, és
  • egyikük sem rendelkezett lakásban 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal, vagy
  • kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkeztek, amely – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt, illetve
  • amennyiben a hitelcél a fedezetként szolgáló energetikailag hatékony lakás vásárlása, építése vagy a fedezetként szolgáló lakás energiamegtakarítási célú felújítása (ilyen lakás az, amelynél az energetikai jellemzőjének számított értéke legfeljebb 68 kWh/m²/év, és amely „A+” vagy annál magasabb energetikai minőség szerinti besorolással rendelkezik).

Magyarán 41 év alatti hitelfelvevőnek kell lenni, és/vagy zöld lakást kell vásárolni, építeni, hogy valaki 10%-os önerővel tudja felvenni az Otthon Start lakáshitelt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

