Otthon Start: Gulyás Gergely bejelentette, a kormány küzd az enyhébb önerő-szabályozásért

Jegybanki kompetencia, hogy a 40 évnél idősebbek ma minimum 20%-os önerővel juthatnak lakáshitelhez, de a kormány tárgyalt erről a jegybankkal, és az MNB vizsgálja a szabályozás módosítását – mondta Gulyás Gergely a hétfői kormányinfón.

Ha lesz fejlemény, arról a jegybank legkésőbb a program indulása után néhány napon belül be fog számolni – mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter.

Ha enyhülnek az önerő szabályai, azzal azok a lakásvásárlók járhatnak jól, akik 41 évnél idősebbek és nem zöld ingatlant vásárolnának/építenek,

ugyanis az aktuális szabályozás szerint csak azok jogosultak a 10%-os önerőre, akik 41 évnél fiatalabbak, vagy energiahatékony lakást vásárolnak.

Részletesen ebben a cikkünkben írtunk arról, hogy az MNB változtatása nélkül csak a 41 év alatti és/vagy energiahatékony lakást vásárló/építő hitelvevők számára elérhető a 10%-os önerő, tehát messze nem az Otthon Start Program összes igénybevevői számára. Ezen túl számos további akadálya van enélkül is a 10%-os önerő elérésének a gyakorlatban.

Hogyan szól pontosan a mostani szabályozás?

„Az igénylő az otthon megvásárlásához a hitelprogramot legalább 10 százalékos önerővel veheti igénybe, kivéve megfelelő pótfedezet bevonása esetén, a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően” – mondja ki az Otthon Start Programról szóló rendelet, egyértelműen hivatkozva a jegybank adósságfékszabályaira, amelyek jóval szigorúbbak, mint azt a 10%-os önerő általános lehetőségét harsogó kormányzati kommunikáció sugallja.

Az MNB-rendelet ugyanis csak azt mondja ki, hogy a hitel összege nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 90%-át, amennyiben

a hitelkérelem benyújtásának napjáig az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek még nem töltötték be a 41. életévüket, és

egyikük sem rendelkezett lakásban 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal, vagy

kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkeztek, amely – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt, illetve

amennyiben a hitelcél a fedezetként szolgáló energetikailag hatékony lakás vásárlása, építése vagy a fedezetként szolgáló lakás energiamegtakarítási célú felújítása (ilyen lakás az, amelynél az energetikai jellemzőjének számított értéke legfeljebb 68 kWh/m²/év, és amely „A+” vagy annál magasabb energetikai minőség szerinti besorolással rendelkezik).

Magyarán 41 év alatti hitelfelvevőnek kell lenni, és/vagy zöld lakást kell vásárolni, építeni, hogy valaki 10%-os önerővel tudja felvenni az Otthon Start lakáshitelt.

