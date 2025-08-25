Újabb bejelentést tett az UniCredit a Commerzbankkal kapcsolatban

Az olasz bankcsoport a júliusban közölt ütemtervnek megfelelően folytatja

szintetikus részvénypozíciójának fizikai részvényekre váltását a német pénzintézetben.

- közölte honlapján az olasz bankcsoport. A fennmaradó szintetikus pozíciót a közeljövőben szintén fizikai részvényekre váltják, amivel az UniCredit teljes szavazati részesedése körülbelül 29%-ra nő a német nagybankban.

A teljes 29%-os részesedés CET1 tőkemegfelelési mutatóra gyakorolt hatása a korábban közölt 110 bázispontról mintegy 145 bázispontra emelkedett. A növekedés a magasabb részvényárfolyamnak és a jövőbeli eredményvolatilitás csökkentése érdekében végrehajtott fedezeti átstrukturálásnak köszönhető. A befektetés hozama továbbra is körülbelül 20% körül alakul - közöltélk.

Az UniCredit ezzel megerősítette pozícióját a Commerzbank legnagyobb részvényeseként.

Bár jelenleg nem pályáznak saját helyre az igazgatóságban, továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a német bank üzleti tevékenységének megerősítését és a részvényesei, ügyfelei és munkatársai számára történő értékteremtését - közölték.

Az olasz bankcsoport közlése szerint a befektetés eddig felülmúlta a pénzügyi elvárásaikat, jelentős értéket teremtve az UniCredit részvényeseinek. A bank reméli, hogy ez a pozitív tendencia folytatódik,

ugyanakkor friss részleteket további terveikről nem közöltek.

