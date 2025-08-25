  • Megjelenítés
Újabb bejelentést tett az UniCredit a Commerzbankkal kapcsolatban
Bank

Újabb bejelentést tett az UniCredit a Commerzbankkal kapcsolatban

Portfolio
Az UniCredit tovább növelte részesedését a Commerzbankban, és már a részvények mintegy 26%-át tulajdonolja ténylegesen, és ez hamarosan 29%-ra emelkedhet - közölte az UniCredit.

Az olasz bankcsoport a júliusban közölt ütemtervnek megfelelően folytatja

szintetikus részvénypozíciójának fizikai részvényekre váltását a német pénzintézetben.

- közölte honlapján az olasz bankcsoport. A fennmaradó szintetikus pozíciót a közeljövőben szintén fizikai részvényekre váltják, amivel az UniCredit teljes szavazati részesedése körülbelül 29%-ra nő a német nagybankban.

A teljes 29%-os részesedés CET1 tőkemegfelelési mutatóra gyakorolt hatása a korábban közölt 110 bázispontról mintegy 145 bázispontra emelkedett. A növekedés a magasabb részvényárfolyamnak és a jövőbeli eredményvolatilitás csökkentése érdekében végrehajtott fedezeti átstrukturálásnak köszönhető. A befektetés hozama továbbra is körülbelül 20% körül alakul - közöltélk.

Az UniCredit ezzel megerősítette pozícióját a Commerzbank legnagyobb részvényeseként.

Bár jelenleg nem pályáznak saját helyre az igazgatóságban, továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a német bank üzleti tevékenységének megerősítését és a részvényesei, ügyfelei és munkatársai számára történő értékteremtését - közölték.

Az olasz bankcsoport közlése szerint a befektetés eddig felülmúlta a pénzügyi elvárásaikat, jelentős értéket teremtve az UniCredit részvényeseinek. A bank reméli, hogy ez a pozitív tendencia folytatódik,

ugyanakkor friss részleteket további terveikről nem közöltek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
bank épület fiókbezárás
Bank
A bankfiókok harmada tűnt el Nagy-Britanniában, fele Hollandiában
Pénzcentrum
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility