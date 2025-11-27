Ítéletet mondtak a profik – Ezen múlik, hogy milyen lesz a következő éved a tőzsdéken

Bár 2025 eddig kimagasló év volt a részvénypiacokon, a JPMorgan szerint 2026 sokkal több kockázatot tartogat, mint amennyit a legtöbb befektető ma még érzékel. A szakértők most részletesen feltárták, mire kell figyelni jövőre – aki ezt nem veszi komolyan, könnyen súlyos pénzeket hagyhat az asztalon.

A vezető amerikai részvényindex, az S&P 500 eddig 14%-os emelkedést mutat az év eleje óta, és a múlt hónap végén történelmi csúcsot ért el, amit elsősorban a mesterségesintelligencia-részvények körüli felhajtás fűtött. Ugyanakkor az elmúlt hetekben némi turbulencia jelentkezett a piacon, miután a befektetők megkérdőjelezték bizonyos AI-vállalatok árazását, az elmúlt napokban az Nvidia mélyrepülését nézhettük végig.

A JPMorgan elemzése szerint az AI-papírokat most érő nyomás a jövő évben még tovább erősödhet, de nem ez a legnagyobb veszély, amivel szembenéznek a piacok:

NÉZZÜK, HOGY A PROFIK SZERINT MIRE KELL JÖVŐRE NAGYON ODAFIGYELNI A TŐZSDÉKEN!