Ítéletet mondtak a profik – Ezen múlik, hogy milyen lesz a következő éved a tőzsdéken

A vezető amerikai részvényindex, az S&P 500 eddig 14%-os emelkedést mutat az év eleje óta, és a múlt hónap végén történelmi csúcsot ért el, amit elsősorban a mesterségesintelligencia-részvények körüli felhajtás fűtött. Ugyanakkor az elmúlt hetekben némi turbulencia jelentkezett a piacon, miután a befektetők megkérdőjelezték bizonyos AI-vállalatok árazását, az elmúlt napokban az Nvidia mélyrepülését nézhettük végig.
A JPMorgan elemzése szerint az AI-papírokat most érő nyomás a jövő évben még tovább erősödhet, de nem ez a legnagyobb veszély, amivel szembenéznek a piacok:
NÉZZÜK, HOGY A PROFIK SZERINT MIRE KELL JÖVŐRE NAGYON ODAFIGYELNI A TŐZSDÉKEN!
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés