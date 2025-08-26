  • Megjelenítés
Amerikában mehet tőzsdére az európai sztárfintech
Amerikában mehet tőzsdére az európai sztárfintech

Portfolio
A Klarna svéd fintech cég jövő hónapban újraindítja tőzsdei bevezetési terveit az Egyesült Államokban, 13-14 milliárd dolláros értékelés mellett. A bankok és a fintech kihívók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
A vállalat áprilisban felfüggesztette IPO-terveit, miután Donald Trump amerikai elnök átfogó vámintézkedései megrázták a globális piacokat. A Klarna már 2021-ben is fontolgatta a tőzsdére lépést, de akkor elállt ettől.

Bennfentes források szerint a részvényeket

akár már ezen a héten 34-36 dolláros áron kínálhatják eladásra.

Azaz a cég 13-14 milliárd dolláros értékelés mellett menne tőzsdére. Ez jelentős csökkenés a 2021-ben megcélzott közel 50 milliárd dolláros, illetve az idén korábban célba vett több mint 15 milliárd dolláros értékeléshez képest.

Az egyik forrás szerint a Klarna közel 1 milliárd dollárt szeretne bevonni a tőzsdei bevezetéssel. A vállalat nem kívánt reagálni az információkra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

