  • Megjelenítés
Bank

Átalakul a Garantiqa vezetése, az MNB-től érkezik az új vezérhelyettes

Portfolio
Új vezérigazgató-helyettesként csatlakozik a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-hez Pulai György, aki az elmúlt 12 évben a Magyar Nemzeti Bank hitelösztönzési tevékenységét irányította - közölte a Garantiqa.

Pulai György 2004-ben kezdte pályafutását a jegybankban, ahol 2013-tól a Hitelösztönzési terület vezetőjeként dolgozott, 2020-tól pedig már igazgatósági szinten irányította a szakterületet. Munkájához kötődik a Növekedési Hitelprogram (NHP) elindítása és működtetése, amely a 2008-as válság utáni években újra életet vitt a hazai vállalati hitelpiacra.

A társaság kezességvállalási portfóliója 2025. június végére 2 595 milliárd forintra nőtt, amely 3 360 milliárd forintnyi vállalkozói hitel mögött nyújt védelmet.

A beváltott garanciák aránya tavaly közel 40 százalékkal alatta maradt az üzleti terveknek, és a 2023-as szintnél is csaknem 30 százalékkal alacsonyabb volt. Az új kezességvállalásokhoz képest mindössze 4,2 százalékot, az állományhoz mérten pedig csupán 1,6 százalékot tettek ki a beváltások.

„A Garantiqa hosszú évek óta a hazai kkv finanszírozás meghatározó szereplője. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy csatlakozhatok a csapathoz és együtt dolgozhatunk tovább a hazai kisvállalkozások támogatásán.” – mondta Pulai György a kinevezése kapcsán.

Pulai György érkezésével a Garantiqa új lendületet kaphat a termékfejlesztésben,

amit azért tartunk fontosnak, hogy a jövőben is gyorsan és rugalmasan tudjunk reagálni az aktuális hitelpiaci kihívásokra, támogatva a kkv-k forráshoz jutását.” – emelte ki Szabó István Attila vezérigazgató.

A jövő egyik kiemelt területe az InvestEU garanciaprogram, amelynek keretében a Garantiqa 2028-ig 1 milliárd euró összegben vállalhat új kezességet az Európai Unió viszontgaranciájával. Ez mintegy 600 milliárd forintnyi kedvező kondíciójú kkv-hitel kihelyezését teszi lehetővé. Ezzel a társaság jó eséllyel továbbra is megőrizheti vezető helyét az európai garanciaszervezetek mezőnyében: Magyarországon ugyanis a garanciák a GDP 4,4 százalékát fedik le – ez négyszerese az uniós átlagnak - közölték.

Az új vezető érkezésével némileg átalakul a Garantiqa irányítása: a korábbi üzleti vezérigazgató-helyettes, Nagy Róbert kockázatkezelési vezérigazgató-helyettesként folytatja tovább munkáját.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
robotp-digitális-innováció-jövő-kommunikáció-konferencia-mesterséges-intelligencia-sajtó-technológia
Bank
Az egyik hazai bank globális AI-újítást fejleszt
Pénzcentrum
Már le is ment a szavazás az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült az új támogatásról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility