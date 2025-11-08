  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Meddig erősödhet még a forint? - Válaszolnak a profi befektetők

Portfolio
November elején ismét elkészítette a Portfolio havi rendszerességű alapkezelői felmérését, melyben a hazai alapkezelőket kérdeztük a részvénypiac és a forint kilátásairól, ami az októberi BUX-csúcs és a forint közelmúltbeli erősödését látva különösen izgalmas most. A válaszadók elmondták azt is, hogy melyek a kedvenc részvényeik a BUX-komponensek közül és mely papírokat súlyoznák alul.
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés

Történelmi csúcson fejezte be az októbert a magyar tőzsde vezető részvényindexe, november eleje azonban valamivel több bizonytalansággal indul, a nemzetközi tőzsdék nyomás alá kerültek, és a befektetői hangulat változása a BUX-ra is hatott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Havi rendszeres felmérésünkben november elején is megkérdeztük a hazai alapkezelőket, mit várnak a hazai részvénypiacon és milyennek látják a forint kilátásait a közelmúltbeli erősödést követően.

A novemberi felmérésben résztvevő alapkezelők: Accorde Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Generali Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility