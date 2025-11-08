Meddig erősödhet még a forint? - Válaszolnak a profi befektetők

November elején ismét elkészítette a Portfolio havi rendszerességű alapkezelői felmérését, melyben a hazai alapkezelőket kérdeztük a részvénypiac és a forint kilátásairól, ami az októberi BUX-csúcs és a forint közelmúltbeli erősödését látva különösen izgalmas most. A válaszadók elmondták azt is, hogy melyek a kedvenc részvényeik a BUX-komponensek közül és mely papírokat súlyoznák alul.

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

Történelmi csúcson fejezte be az októbert a magyar tőzsde vezető részvényindexe, november eleje azonban valamivel több bizonytalansággal indul, a nemzetközi tőzsdék nyomás alá kerültek, és a befektetői hangulat változása a BUX-ra is hatott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Havi rendszeres felmérésünkben november elején is megkérdeztük a hazai alapkezelőket, mit várnak a hazai részvénypiacon és milyennek látják a forint kilátásait a közelmúltbeli erősödést követően.

A novemberi felmérésben résztvevő alapkezelők: Accorde Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Generali Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő.