Az egyik hazai bank globális AI-újítást fejleszt
Az egyik hazai bank globális AI-újítást fejleszt

Portfolio
A Citi Magyarországon dolgozó AI Accelerators csapat tagjai is támogatják a cég globális generatív mesterséges intelligencia (GenAI) bevezetési stratégiáját, melynek célja, hogy AI eszközök révén növeljék a hatékonyságot a kollégák körében világszerte. A banki AI-forradalomról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
A Citi Magyarország Accelerators csapata jelentős szerepet töltött be

a bank GenAI eszközeinek bevezetésében és a vállalat működésének átalakulásában Magyarországon.

A csapat 2025 júliusától támogatja a bevezetés második fázisát 18 további országban, köztük a bank közép-európai régiójában is.

Magyarország az első 11 ország között volt világszerte és a közép-európai régióban is, amely 2024 decemberében kezdhette el használni a pénzintézet GenAI eszközeit, ezek:

  • Citi Stylus: Egy robusztus hatékonyságnövelő eszköz, amely segítséget nyújt különböző formátumú dokumentumok feldolgozásában. Az eszköz fejlett összefoglaló képességgel és átfogó dokumentum-összehasonlítás funkcióval rendelkezik és képes irányított kérdésekre válaszokat adni, így segítségével a kollégák gyorsan kinyerhetik a kulcsfontosságú információkat egy adott dokumentumból, hogy megalapozott döntéseket hozzanak.
  • Citi Stylus Workspaces: A Citi Stylus következő generációja, amely beszélgetésen alapuló AI-t használ a feladatok egyszerűsítésére. Segít e-mailek megfogalmazásában, előadói jegyzetek készítésében, dokumentumok összefoglalásában és kérdés-válasz anyagok kidolgozásában.
  • Citi Assist: Asztali asszisztens, amely segít a kollégáknak eligazodni a bank szabályzataiban és eljárásaiban. Jelenleg a bbank dokumentumai között tud keresni, de tervezik a tartalom bővítését, biztosítva a kritikus információkhoz való gyors hozzáférést, a jogi megfelelőséget minimalizálva a kockázatokat.

Jelenleg 51 országban, mintegy 156 000 alkalmazott kapott hozzáférést az új eszközökhöz a banknál, és a bővítés az év hátralevő részében tovább folytatódik.

Nehezebb a helyzet, de Magyarország jól áll – Megszólal a Citi egyik globális vezetője

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

