Most mindenki megmondhatja a tutit az Otthon Startról: áldás vagy átok a kormány új hitele?

Hétfőn indul a kormány legújabb lakástámogatása, a 3%-os Otthon Start hitel. A várakozás utolsó napjaiban most megnyílt a lehetőség a véleménynyilvánításra: arra kérjük olvasóinkat, hogy segítsék egy kitöltéssel a Bankmonitor és a Pénzcentrum közvélemény-kutatását, amely az Otthon Start társadalmi fogadtatását méri fel.
Szeptember 1-jén indul a nagyszabású Otthon Start hitelprogram, melynek keretein belül az első lakásukat vásárlók fix 3%-os, legfeljebb 25 éves, maximum 50 millió forintos támogatott hitelhez juthatnak. Az ingatlanra vonatkozó megkötés, hogy 1,5 millió forintnál nem lehet magasabb a négyzetméterár, továbbá a vételár nem haladhatja meg lakásoknál a 100 millió forintot, házaknál a 150 millió forintot.

A támogatott hitel fogadtatásáról a Pénzcentrum és a Bankmonitor közvélemény-kutatást indított, melyben többek között az alábbi kérdésekre keresik a választ:

  • Mit gondolnak a kitöltők a hitelfelvételről általában?
  • Hogyan ítélik meg a bank és az adós viszonyát?
  • Tervez-e felvenni Otthon Start lakáshitelt a kitöltő?
  • Volt-e korábban személyes tapasztalata hitelekkel, akár devizahitelekkel?

A kérdőív ezen a linken közvetlenül is elérhető, a kitöltése mintegy 2 percet igényel.

