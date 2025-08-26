Most mindenki megmondhatja a tutit az Otthon Startról: áldás vagy átok a kormány új hitele?

Portfolio Future of Finance 2025 Az Otthon Start Programnak különös figyelmet szentel a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciája, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!

Szeptember 1-jén indul a nagyszabású Otthon Start hitelprogram, melynek keretein belül az első lakásukat vásárlók fix 3%-os, legfeljebb 25 éves, maximum 50 millió forintos támogatott hitelhez juthatnak. Az ingatlanra vonatkozó megkötés, hogy 1,5 millió forintnál nem lehet magasabb a négyzetméterár, továbbá a vételár nem haladhatja meg lakásoknál a 100 millió forintot, házaknál a 150 millió forintot.

A támogatott hitel fogadtatásáról a Pénzcentrum és a Bankmonitor közvélemény-kutatást indított, melyben többek között az alábbi kérdésekre keresik a választ:

Mit gondolnak a kitöltők a hitelfelvételről általában?

Hogyan ítélik meg a bank és az adós viszonyát?

Tervez-e felvenni Otthon Start lakáshitelt a kitöltő?

Volt-e korábban személyes tapasztalata hitelekkel, akár devizahitelekkel?

