Kína teljesen eltaposhatja Európát, ha most nem szorítjuk össze a fogunkat

Ha Európa nem fékezi meg Kína ipari túlerejét, könnyen valóra válhat az a jövőkép, amelyben néhány éven belül már csak szemlélője lesz saját iparának széthullásának – és annak, hogyan válik a kontinens a globális hatalmi játszmák eszközévé. Az EU előtt ma már nem az a kérdés, hogy konfrontálódjon-e Pekinggel, hanem az, hogy van-e még ideje visszafordítani a folyamatot, mielőtt végleg elveszíti ipari és politikai szuverenitását.

2035 novemberében járunk, amikor az egyik nagy európai fapados légitársaság kínai gyártmányú C-919 típusú gépével hazaérkezik az ember Budapestre, majd bepattan egy önjáró BYD taxiba, amit kínai napelemek töltöttek fel. Az úton egy kínai telefonon elolvassa a híreket, miszerint bezárták az utolsó európai autógyárat is Magyarországon, az Airbus haláltusáját vívja a maradék európai piacain, miután már kiszorult a világ többi régiójából, Dániában pedig bejelentették, hogy egy kínai cég felvásárolja az utolsó európai szélturbina gyártót. Az európai országok ipari termelése a harmadával esett 2025 óta,

a helyi hozzáadott érték csökkenésével pedig a bérek reálértéke is legfeljebb stagnált, ami visszavetette a fogyasztást.

Az állami adóbevételek csökkenése fenntarthatatlanná tette a szociális ellátórendszereket, az így növekvő társadalmi elégedetlenség pedig még inkább a populista pártok malmára hajtotta a vizet. Mindeközben Európa importfüggősége aláásta maradék külpolitikai szuverenitását is, és végképp a nagyhatalmak játszóterévé tette. Nagyjából ez az a jövőkép, amelyet az EU és tagállamai éppen gőzerővel igyekeznek elkerülni, még a Kínával való konfrontáció árán is. Ugyanis egyre inkább azt látják, hogy vagy most parancsolnak megállást ezeknek a folyamatoknak, vagy később már nem lesz visszaút.