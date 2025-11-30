Kína teljesen eltaposhatja Európát, ha most nem szorítjuk össze a fogunkat

2035 novemberében járunk, amikor az egyik nagy európai fapados légitársaság kínai gyártmányú C-919 típusú gépével hazaérkezik az ember Budapestre, majd bepattan egy önjáró BYD taxiba, amit kínai napelemek töltöttek fel. Az úton egy kínai telefonon elolvassa a híreket, miszerint bezárták az utolsó európai autógyárat is Magyarországon, az Airbus haláltusáját vívja a maradék európai piacain, miután már kiszorult a világ többi régiójából, Dániában pedig bejelentették, hogy egy kínai cég felvásárolja az utolsó európai szélturbina gyártót. Az európai országok ipari termelése a harmadával esett 2025 óta,
a helyi hozzáadott érték csökkenésével pedig a bérek reálértéke is legfeljebb stagnált, ami visszavetette a fogyasztást.
Az állami adóbevételek csökkenése fenntarthatatlanná tette a szociális ellátórendszereket, az így növekvő társadalmi elégedetlenség pedig még inkább a populista pártok malmára hajtotta a vizet. Mindeközben Európa importfüggősége aláásta maradék külpolitikai szuverenitását is, és végképp a nagyhatalmak játszóterévé tette. Nagyjából ez az a jövőkép, amelyet az EU és tagállamai éppen gőzerővel igyekeznek elkerülni, még a Kínával való konfrontáció árán is. Ugyanis egyre inkább azt látják, hogy vagy most parancsolnak megállást ezeknek a folyamatoknak, vagy később már nem lesz visszaút.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Kína és a túlkapactások problémája
- Hogyan fenyegeti Kína az EU gazdaságát?
- Mi a kínai gazdasági modell lényege?
- Miért nem tudja kezelni Európa a Kína-problémát?
- Ez az utolsó pillanat a változtatásra?
