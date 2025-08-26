Olaszország is megsarcolhatja a bankokat, esnek a részvényárfolyamok

Olaszország tárgyalni fog a hazai bankokkal egy olyan hozzájárulás feltételeiről, amely további pénzbevételt biztosítana az államháztartás számára - közölték a Reuters hírügynökséggel kedden kormánypárti képviselők.

A kormány annak módját vizsgálja, hogyan finanszírozhatná az adócsökkentéseket a 2026-os költségvetésben.

A lépés nyomást gyakorol a bankszektorra, amelyet Giorgia Meloni miniszterelnök jobboldali koalíciója sokat bírál azért, mert a magas kamatlábak révén elért rekordnyereség ellenére sem jutalmazza magasabb kamatokkal a betéteseket, illetve nem kínál jobb hitelezési feltételeket a cégeknek.

Amikor a költségvetésről kezdünk beszélni, nyilvánvaló, hogy a bankok hozzájárulását nézzük"

- fogalmazott Marco Osnato, a Meloni vezette Olaszország Testvérei párt egyik vezető gazdasági tanácsadója. A költségvetést október közepén hagyná jóvá a kabinet.

Olaszország hét legnagyobb bankja a FISAC CGIL szakszervezet szerint 2024-ben együttesen mintegy 25 milliárd euró nyereséget ért el. A bankok 21 milliárd eurót fizettek ki ebből a befektetőknek, és több mint 4 milliárd euróval járultak hozzá az olasz költségvetés finanszírozásához a kormány által tavaly év végén bevezetett intézkedéscsomag eredményeként.

Róma 2023 augusztusában eladási hullámot váltott ki a bankrészvények piacán azzal, hogy bejelentette a bankok által a kamatlábak emelkedéséből származó jövedelmek 40%-os megadóztatását. A kormány később kénytelen volt visszakozni, bejelentve egy opt-out záradékot, amely végül azt jelentette, hogy

az akkori intézkedésből nem származik bevétele az államnak.

A kormányra nagy nyomás nehezedik, hogy enyhítse a középosztály adóterheit anélkül, hogy veszélyeztetné a GDP-arányos államháztartási hiány 3% alá csökkentését.

Andrea De Bertoldi, a Liga párt képviselője elmondta, hogy a kormány az ágazattal folytatott konzultációt követően lépne, további részletek közlése nélkül. "Kizárhatom, hogy lesznek kötelező befizetések. A gazdaság támogatására irányuló, egyeztetett hozzájárulás valamilyen formájáról beszélünk" - tette hozzá.

A legnagyobb olasz bankok közül az Intesa Sanpaolo részvényárfolyama 1,9%-os, az UniCredité 3,0%-os mínuszt mutat a milánói tőzsdén, alulteljesítve ezzel az olasz részvényindex 1,0%-os csökkenését.

