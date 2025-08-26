  • Megjelenítés
Ősztől változnak a SZÉP kártya feltételei, erre kell figyelni
Ősztől változnak a SZÉP kártya feltételei, erre kell figyelni

Idén szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok, valamint emelkedik az adható juttatás éves keretösszege is – hívja fel a figyelmet a K&H.

Ősz első napjától kezdve a SZÉP kártyáknak minden digitális platformon működniük kell, ami gyorsabbá, egyszerűbbé és egyben átláthatóbbá is teszi a költéseket.

Ezáltal a kártyabirtokosok kizárólag olyan helyeken tudják majd használni a népszerű juttatási formát, ahol rendelkeznek elektronikus terminállal is.

Továbbá a maximálisan adható keretösszeg is emelkedett a juttatási forma esetében: az eddig adható 450 ezer forint helyett már 570 ezer forintot kaphatnak éves szinten a munkavállalók.

