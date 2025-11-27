  • Megjelenítés
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?

Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében a tavalyi bérmegállapodásban szereplő 13 százalékos minimálbéremelés tarthatatlanságáról, és a bérmegállapodás körüli kérdőjelekről volt szó. A témában Hornyák Józsefet, a Portfolio makroelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében az energiatárolók növekvő jelentőségéről és hazai elterjedéséről volt szó. Arról, hogy hol tartunk a lakossági, vállalati és hálózati tárolók telepítésében, Kabát Krisztiánt, a Portfolio energiapiaci elemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Minimálbér – (01:26)
  • Energiatárolók – (13:12)

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

