Nemzetközi nagyágyúk a Future of Finance konferencián: három hét múlva együtt a pénzügyi szektor

A Future of Finance 2025 konferencia átfogó képet nyújt a pénzügyi szektor előtt álló kihívásokról és lehetőségekről.
A rendezvény hat szekcióban tárgyalja a legaktuálisabb témákat,
a személyre szabott ügyfélélménytől kezdve a szabályozási kérdéseken át a technológiai innovációkig.
1. szekció: Konferenciánk nyitó szekciójában azt vizsgáljuk, hogy a magyar pénzügyi rendszer mennyiben képes betölteni funkcióit, és miként viszonyul ehhez a globális trendek alakulása. Különösen a fizetésforgalom és a mesterséges intelligencia pénzügyi alkalmazásainak legfrissebb irányai kerülnek fókuszba. Az összefogó téma a pénzügyi szektor szereplőinek közös célja: az ügyfelek igényeinek a lehető legmagasabb szintű kiszolgálása fenntartható jövedelmezőség mellett. A szekcióban a hazai szabályozás, a pénzügyi szektor és a nemzetközi piac elismert szakértői osztják meg gondolataikat.
2.A szekció: A digitalizáció és a szabályozás alapvetően formálja át azt, amit a lakossági bankolásról gondolunk, és amit ügyfélként nap mint nap tapasztalunk. A mesterséges intelligencia már eddig is jelentős előrelépést hozott a hitelezés és a payment szolgáltatások terén, ám a fejlődés folyamatos. A Digitális Állampolgárság Program az azonosítási funkciókkal lép be a pénzügyi szektorba, de hosszabb távon radikálisan átalakíthatja az ügyfélutak későbbi szakaszait is. Az Otthon Start program, amely szeptember 1-jén indult, szekciónk záró panelbeszélgetésében kerül részletes elemzésre, bemutatva a várható hatásokat.
2.B szekció: A vállalatfinanszírozás és a vállalati bankolás átalakulása alapjaiban befolyásolja a hazai és nemzetközi gazdasági szereplők működését. Miként tudnak a pénzügyi szolgáltatók lépést tartani a folyamatosan komplexebb vállalati igényekkel? Milyen szerepet játszik a mesterséges intelligencia, amely új dimenzióba emeli az ügyfélélményt és a finanszírozási döntéseket? Hogyan hat a digitalizáció és az ESG-szempontok térnyerése a vállalati bankolás jövőjére? A szekció előadásai és kerekasztal-beszélgetése elismert szakértők részvételével zajlik, fókuszban a vállalatok kiszolgálásának innovatív megoldásaival, a fenntarthatósági szempontok integrációjával és a digitalizáció nyújtotta lehetőségekkel.
3.A szekció: A befektetések világa egyszerre formálódik a globális trendek és a hazai sajátosságok kereszttüzében: hogyan alakítják a piacokat a nemzetközi folyamatok, és miként reagál minderre a magyar tőkepiac, az alapkezelők és a befektetők? A szekció első előadásai a befektetési környezet hosszú távú szerkezeti átalakulásait, a kamatkörnyezet gyors változásainak tanulságait, valamint a hazai tőkepiac és az alapkezelési piac jövőjét vizsgálják. Ezt követően vezető szakértők vitatják meg az állampapír-piaci „kamateső” utáni trendeket: hogyan alakulhat át az alap- és vagyonkezelés, milyen új stratégiák, termékek és ügyféligények jelenhetnek meg. A szekció záró részében a kriptoeszközök és a blockchain pénzügyi alkalmazásai kerülnek a középpontba, mint a befektetések és a pénzügyi szolgáltatások egyre inkább integrálódó elemei.
3.B szekció: A vállalatok finanszírozási lehetőségei és kockázatai soha nem voltak annyira összetettek, mint napjainkban. Hogyan biztosítható, hogy a több tőke és hitel valóban a vállalkozások sikerét szolgálja? Az első panel a Demján Sándor Tőkeprogram gyakorlati tapasztalatain keresztül mutatja be a hazai tőkefinanszírozás mindennapi kihívásait, és tágabb kontextusban vizsgálja a vállalati növekedést támogató forrásbevonási lehetőségeket. Nemzetközi kitekintésben elemezzük a késedelmes fizetések európai hatásait, a jövőbeli trendeket, valamint a credit management bevált gyakorlatait és a forgótőke-optimalizáció banki eszközeit. A szekció zárásaként a három hitelbiztosító vezetőjének részvételével zajló kerekasztal-beszélgetés átfogó képet ad a növekvő kockázatok kezeléséről és a hitelbiztosítók szerepéről a vállalati pénzügyi stabilitás megőrzésében.
4. szekció: Future of Finance konferencia hagyományos záróakkordja a CFO of the Year díj ünnepélyes átadása, amelyet megelőzően a hazai vállalatok piaci és pénzügyi helyzetéről folytatott kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Ismert magyar cégek gazdasági vezetői osztják meg látásmódjukat a magyar gazdaság, saját szektoruk és vállalatuk jövőjéről, valamint a legfontosabb kihívásokról a beruházások, a finanszírozás és az M&A területén.
A díjátadóról
A Credit Management Group „CFO OF THE YEAR” néven díjat alapított, amellyel a kiemelkedő munkát végző pénzügyi vezetőket szeretné díjazni. A nemzetközi szinten is elismert díj a Portfolio-val közösen szervezett Future of Finance 2025 rendezvényen kerül átadásra 2025. szeptember 18-án, Budapesten. A jó pénzügyi teljesítményt felmutató hazai vállalatok vezetői közül a zsűri által idén is a legfelkészültebbnek és legsikeresebbnek tartott gazdasági, pénzügyi igazgatót tüntetjük ki az eseményen. Rajta kívül a legjobbak pedig a CFO Master 2025 díjban részesülhetnek.
A nevezésekhez pályázati űrlapot kell kitölteni, amely IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL. A nevezéseket 2025. szeptember 10-ig várjuk.
A pályázók 20%-os kedvezménnyel, a díjazottak pedig díjmentesen vehetnek részt szeptember 18-i pénzügyi konferenciánkon.
Címlapkép forrása: Portfolio
