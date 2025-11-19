  • Megjelenítés
Milliárdok tűnnek el láthatatlanul – bemutatjuk a kiberbűnözők új módszereit
Milliárdok tűnnek el láthatatlanul – bemutatjuk a kiberbűnözők új módszereit

Az elmúlt években drámai mértékben nőtt meg a kiberbűnözők aktivitása: 2024-ben a kiberbűncselekmények száma 61%-kal haladta meg az előző évit. A csalók egyre kifinomultabb módszerekkel dolgoznak, és soha nem látott nagyságrendű összegeket tulajdonítanak el magánszemélyektől és vállalatoktól egyaránt. Csak az idei év második negyedévében több mint 6 milliárd forint kár keletkezett, az egy áldozatra jutó átlagos veszteség pedig meghaladta az 1,5 millió forintot. Hogyan változnak a támadások, milyen új módszereket alkalmaznak a csalók és milyen stratégiák segíthetnek a megelőzésben? A kiberbiztonság aktuális trendjeiről és a hatékony védekezésről beszélgetünk az ESET termékeket forgalmazó Sicontact Kft. két szakértőjével: Béres Péter IT-vezetővel és Csizmazia-Darab István IT-biztonsági szakértővel.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A podcast az ESET termékeket forgalmazó Sicontact Kft. támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio (Ács András)

