Elment az eszük ezeknek a befektetőknek? Hitelkártyáról vesznek részvényeket

A kínai kereskedelmi bankok fokozzák az ellenőrzést azon ügyfeleik felett, akik hitelkártyáikat részvényvásárlásra használják. A kisbefektetők ugyanis tömegesen áramlanak a piacra, hogy meglovagolják az 1000 milliárd dolláros kínai részvénypiac raliját.

Olyan pénzintézetek, mint a China Minsheng Banking Corp. és a Huaxia Bank Co. az elmúlt hónapban figyelmeztettek, hogy a hitelkártyás pénzeszközök és készpénzfelvételek nem használhatók befektetésekre. A Bloomberg News által idézett közlemények szerint a szabályok megsértése a tranzakciók törlését és a kártyahasználat korlátozását vonhatja maga után.

Az intézkedés – amely egy 2022-es, a hitelkártyás pénzeszközök szigorú ellenőrzését előíró szabály megerősítése – csatlakozik az ország egyes brókercégei és alapkezelői által nemrégiben bevezetett korlátozásokhoz, amelyek a finanszírozás visszafogását és a részvényvásárlások korlátozását célozzák. A kínai részvények csak ebben a hónapban több mint 1000 milliárd dollárral növelték piaci értéküket,

de a tőkeáttételes kereskedés és a forgalmi adatok mind vészjelzéseket küldenek a rali fenntarthatóságával kapcsolatban.

A Securities Daily állami támogatású lap rámutatott, hogy a hitelkártyás pénzeszközök magas költségű, rövid lejáratú adósságot jelentenek, ami jelentősen felerősítheti az adóssági kockázatokat, ha részvénybefektetésekre használják őket. A lap kiemelte az alapvető eltérést a hitelkártyák rövid, jellemzően egy hónapos visszafizetési ciklusai és a részvénypiaci befektetések hosszú távú jellege között.

A hitelkártyás pénzeszközökből finanszírozott spekulatív kereskedések fokozzák a részvények irracionális ingadozásait, ami potenciálisan a kártyatulajdonosok veszteségeihez és a visszafizetés elmaradásához vezethet. Ez végső soron a piaci rend felborulását és a részvénypiac és a bankrendszer közötti fertőzési kockázatot okozhat, ami veszélyeztetheti az általános pénzügyi stabilitást.

