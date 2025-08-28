Letilották a német bankok az egyik fintech rengeteg tranzakcióját, csalástól tartanak

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A bankok hétfőn állították le a kifizetéseket, miután a múlt héten

milliók számára gyanús közvetlen terhelések jelentek meg a PayPal rendszerében

- írta a német napilap forrásai alapján.

A PayPal szóvivője megerősítette, hogy átmeneti szolgáltatási fennakadás érintette a "banki partnereiktől érkező bizonyos tranzakciókat és potenciálisan azok ügyfeleit", de hozzátette, hogy a problémát már megoldották.

Egy banki forrás a Reutersnek elmondta, hogy a

leállított kifizetések értéke több százmillió és több milliárd euró közé tehető.

A digitális fizetési óriás általában rendelkezik olyan biztonsági rendszerrel, amely kiszűri a csalási kísérleteket, de a Sueddeutsche Zeitung szerint ez a rendszer a múlt hét végén részben vagy teljesen leállt, így az alkalmazás ellenőrizetlen közvetlen terheléseket küldött a bankoknak.

Gyorsan azonosítottuk az okot, és szorosan együttműködünk banki partnereinkkel annak érdekében, hogy minden számlát frissítsünk

- közölte a PayPal szóvivője.

A német BaFin pénzügyi szabályozó megerősítette, hogy értesítést kapott az esetről, de további részleteket nem közölt. A luxemburgi CSSF szabályozó - ahol a PayPal Europe székhelye található - szóvivője szerint jelenleg nincs olyan jelentős fennakadás, amely a szabályozó beavatkozását igényelné.

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock