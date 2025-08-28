A nettó kamatbevétel soron a tavalyi első féléves mínusz 45 millió forint mínusz 4,222 milliárdra ugrott, míg a nettó díj- és jutalékbevételek 3,487 milliárd forintra nőttek az egy évvel korábbi 2,550 milliárd forinthoz képest.
A bank saját tőkéjének értéke a fél év végén 634,778 milliárd forintot tett ki, alig változott az év végi 635,555 milliárd forinthoz képest. Eredménytartaléka június végén 34,820 milliárd forintra nőtt a tavalyi év végi 32,413 milliárd forintról. A céltartalékok értéke a tavaly év végi 13,469 milliárd forintról 14 milliárd forint fölé emelkedett június végére.
A mérlegfőösszeg értéke június végén 3901,9 milliárd forintra emelkedett
a 2024 végi 3792,4 milliárd forintról - közölte az MFB.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Brüsszel megszólalt a Barátság vezeték támadásairól: különös választ kapott Magyarország és Szlovákia
Az Európai Bizottság szóvivői tájékoztatást adtak a kialakult helyzetről.
Visszaesett az MFB nyeresége az első félévben
Így is megközelítette a 2,7 milliárd forintot.
Megduplázta a kapacitását a NATO-nagyágyú fegyvergyára
Ha kész lesz, ez lesz Európa legnagyobb ilyen gyára
Balatoni ingatlancsaló bűnszervezet ellen emeltek vádat
Végrehajtásban érintetteket csaptak be főleg, 1 milliárd felett a kár.
Még erősebb az amerikai növekedés, mint hittük
A fogyasztást revideálták felfelé.
Riadót fújt a NATO - Európa fölött kémkednek az orosz drónok
A fegyverszállítási útvonalakat figyelik.
Megvan az első gazdasági nagyhatalom, ahol a vámháború ellenére javulnak a kilátások
Kamatdöntéssel együtt publikálta a meglepő eredményt a jegybank.
Mutatjuk, mire fogad a világ legmagasabb hozamú vagyonalapja, ezt most bárki lemásolhatja
Gigantikus összeget kezel az alap, és folyamatosan megveri a piacot.
Hétfőn indul az Otthon Start! Élőben jövünk a legfrissebb információkkal
Szeptember 1-jén hivatalosan is elrajtol az Otthon Start program. Ezzel párhuzamosan a bankok is elindítják saját ajánlataikat - de pontosan hol és hogyan lehet igényelni, mik lesznek a konkrét fe
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.