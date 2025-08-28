Visszaesett az MFB nyeresége az első félévben

Az MFB 2,675 milliárd forint adózott nyereséget ért el idén az első fél évben, szemben a tavalyi első félévi 12,658 milliárddal - tette közzé a pénzintézet a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti nem auditált, nem konszolidált pénzügyi kimutatásait a Budapesti Értéktőzsde honlapján csütörtökön.

A nettó kamatbevétel soron a tavalyi első féléves mínusz 45 millió forint mínusz 4,222 milliárdra ugrott, míg a nettó díj- és jutalékbevételek 3,487 milliárd forintra nőttek az egy évvel korábbi 2,550 milliárd forinthoz képest.

A bank saját tőkéjének értéke a fél év végén 634,778 milliárd forintot tett ki, alig változott az év végi 635,555 milliárd forinthoz képest. Eredménytartaléka június végén 34,820 milliárd forintra nőtt a tavalyi év végi 32,413 milliárd forintról. A céltartalékok értéke a tavaly év végi 13,469 milliárd forintról 14 milliárd forint fölé emelkedett június végére.

A mérlegfőösszeg értéke június végén 3901,9 milliárd forintra emelkedett

a 2024 végi 3792,4 milliárd forintról - közölte az MFB.

