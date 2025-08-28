  • Megjelenítés
Visszaesett az MFB nyeresége az első félévben
Bank

Visszaesett az MFB nyeresége az első félévben

MTI
Az MFB 2,675 milliárd forint adózott nyereséget ért el idén az első fél évben, szemben a tavalyi első félévi 12,658 milliárddal - tette közzé a pénzintézet a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti nem auditált, nem konszolidált pénzügyi kimutatásait a Budapesti Értéktőzsde honlapján csütörtökön.
A nettó kamatbevétel soron a tavalyi első féléves mínusz 45 millió forint mínusz 4,222 milliárdra ugrott, míg a nettó díj- és jutalékbevételek 3,487 milliárd forintra nőttek az egy évvel korábbi 2,550 milliárd forinthoz képest.

A bank saját tőkéjének értéke a fél év végén 634,778 milliárd forintot tett ki, alig változott az év végi 635,555 milliárd forinthoz képest. Eredménytartaléka június végén 34,820 milliárd forintra nőtt a tavalyi év végi 32,413 milliárd forintról. A céltartalékok értéke a tavaly év végi 13,469 milliárd forintról 14 milliárd forint fölé emelkedett június végére.

A mérlegfőösszeg értéke június végén 3901,9 milliárd forintra emelkedett

a 2024 végi 3792,4 milliárd forintról - közölte az MFB.

